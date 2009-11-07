علی لدنی در این باره به خبرنگار مهر گفت: چندی پیش یکی از مجریان تلویزیون در یکی از برنامه‌های زنده مسائلی را به اشتباه درباره سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت که منجر به اختلاف نظر میان صدا و سیما و این سازمان شد، اما با تمهیدات مدیران تلویزیون این مسئله برطرف شد.

وی در ادامه افزود: هفته گذشته خبری در جراید مبنی بر همکاری نکردن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با مجموعه "سال‌های مشروطه" منتشر شد که آن را تکذیب می‌کنم. این سازمان نهایت همکاری را با پروژه ما دارد و تصویربرداری فاز دوم کاخ گلستان از فردا 17 آبان‌ماه شروع می‌شود. البته چند قسمت دیگر به فیلمنامه اضافه شد و قرار است "سال‌های مشروطه" 20 قسمتی شود.

"سال‌های مشروطه" به کارگردانی محمدرضا ورزی برای شبکه دو تهیه می‌شود و آزیتا حاجیان، اکبر عبدی، داریوش کاردان، محمد مطیع، امیر دژاکام، ایرج راد، محمد صادقی، جمشید مشایخی، رضا رویگری، زهیر یاری، شهرام عبدلی، فرخ نعمتی، قاسم زارع، یوسف صیادی، تینا پاکروان، جمشید جهانزاده، فریبا خادمی، چنگیز وثوقی، و... در آن بازی می‌کنند.

داستان این مجموعه تاریخی در دوره قاجار روایت می‌شود و دیگر عوامل آن عبارتند از فرشاد خالقی مدیر تصویربرداری، علیرضا غفاری صدابردار، شهرام خلج طراح گریم، مسعود عجمی دستیار کارگردان، محمد کشفی و علیرضا حسینی صداگذار تینا پاکروان مدیر تولید و رویا ابراهیمی طراح صحنه و لباس.