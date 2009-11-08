کارفرمایان اتباع بیگانه غیرمجاز به حبس محکوم می ‌شوند

سیدحسن صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: کارفرمایانی که نسبت به بکارگیری غیرمجاز اتباع بیگانه اقدام کنند، علاوه بر جریمه نقدی معادل پنج برابر دستمزد روزانه هر کارگر ایرانی مصوب شورای عالی کار، به ازای هر روز کارکرد غیرمجاز، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه کاهش امنیت شغلی نیروی کار داخلی از پیامدهای اشتغال اتباع بیگانه است، افزود: بر اساس مواد 120 و 181 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اتباع بیگانه نمی ‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه دارای روادید با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین ‌نامه‌های مربوطه پروانه کار فعالیت کنند.

وی همچنین با اشاره به برخی دیگر از پیامدهای منفی بکارگیری اتباع بیگانه به ویژه اتباع غیرمجاز یادآور شد: افزایش نرخ بیکاری استان و اشغال غیرمجاز فرصتهای شغلی، تخریب فرهنگ کار، کاهش درآمد ناخالص ملی از طریق پس ‌انداز و انتقال ارز به خارج از کشور، کاهش امنیت شغلی نیروی کار داخلی، به انحصار در آوردن برخی از مشاغل نیمه تخصصی کشور، تمایل وافر کارفرمایان به بکارگیری کارگران بیگانه به جهت عدم پرداخت حق بیمه، مالیات و سایر حقوق و مزایا، افزایش تنش در محیطهای کارگری و کارفرمایی و ... از مهمترین معضلات بکارگیری اتباع بیگانه است.

صفوی همچنین با اشاره به مشکلات فرهنگی ایجاد شده به دنبال اشتغال اتباع بیگانه در استان یزد، خاطرنشان کرد: اختلاط فرهنگی روزافزون اتباع بیگانه با فرهنگ بومی به دنبال بکارگیری این افراد در واحدهای مختلف مشاهده شده به نحوی که در بسیاری موارد شناسایی آنها غیر ممکن است.

وی مقابله جدی و قاطع با این معضلات و برخورد و همکاری ارگانهای دولتی در این زمینه را لازم دانست و بیان داشت: اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد از ابتدای اجرای این قانون تا شهریورماه سال جاری، 23 هزار و 636 فقره بازرسی در زمینه مقابله با اشتغال اتباع بیگانه انجام داده که منجر به شناسایی 24 هزار و 909 نفر تبعه غیرمجاز و صدور هفت هزار و 936 برگه جریمه شده است.

صفوی خواستار تدوین راهبرد جامع و با ثبات در زمینه نحوه تعامل با اشتغال اتباع خارجی و استفاده از توان مشارکتی و همراهی مردم و سایر ادارات مربوطه، اطلاع ‌رسانی شفاف به افکار عمومی و ایجاد حساسیتهای لازم، تشدید برخورد قانونی با اتباع خارجی غیرمجاز و کارفرمایان متخلف و به ویژه جلوگیری از ورود غیرمجاز آنها شد.