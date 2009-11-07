اطلس تصویری دفاع مقدس در غرب استان تهران تدوین می شود

سرهنگ پاسدار نادر ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در راستای خلق آثار ماندگار هنری و ادبی جهت تبیین نقش موثر شهروندان غرب استان تهران در دوران دفاع مقدس و ارائه تصاویر منتشر نشده و تاثیرگذار، از ابتدای سال جاری کار تحقیقات و جمع آوری آثار آغاز شده است.

وی افزود: در مرحله اول اجرای این طرح از بین 20 هزار عکس موجود در مرکز اسناد اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران تعداد 500 عکس انتخاب و پس از کارشناسی، تنظیم و شرح عکس، از بین 500 تصویر 200 تصویر در انتخاب نهایی برگزیده و آماده به کار شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: هم اکنون نیز کار شفافیت بخشی و فنی روی عکسها به سرعت در حال انجام است و امید می رود این اطلس بسیار نفیس در اولین فرصت آماده ارائه به علاقمندان شود.

ادیبی بیان داشت: صرف هزار و 500 ساعت کار کارشناسی و استفاده از متخصصین و کارشناسان هنر عکاسی و استفاده از کاغذهای مرغوب و قطع بزرگ به ماندگاری این اطلس کمک شایانی می کند.

وی ادامه داد: امید است در مرحله اول تیراژ این اطلس پنج هزار جلد منتشر و به تمامی کتابخانه ها و مراکز فرهنگی غرب استان تهران توزیع شود.