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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۱۵

ادیبی:

اطلس تصویری دفاع مقدس در غرب استان تهران تدوین می شود

اطلس تصویری دفاع مقدس در غرب استان تهران تدوین می شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران از تدوین اطلس تصویری دفاع مقدس در این منطقه خبر داد.

سرهنگ پاسدار نادر ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در راستای خلق آثار ماندگار هنری و ادبی جهت تبیین نقش موثر شهروندان غرب استان تهران در دوران دفاع مقدس و ارائه تصاویر منتشر نشده و تاثیرگذار، از ابتدای سال جاری کار تحقیقات و جمع آوری آثار آغاز شده است.

وی افزود: در مرحله اول اجرای این طرح از بین 20 هزار عکس موجود در مرکز اسناد اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران تعداد 500 عکس انتخاب و پس از کارشناسی، تنظیم و شرح عکس، از بین 500 تصویر 200 تصویر در انتخاب نهایی برگزیده و آماده به کار شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: هم اکنون نیز کار شفافیت بخشی و فنی روی عکسها به سرعت در حال انجام است و امید می رود این اطلس بسیار نفیس در اولین فرصت آماده ارائه به علاقمندان شود.

ادیبی بیان داشت: صرف هزار و 500 ساعت کار کارشناسی و استفاده از متخصصین و کارشناسان هنر عکاسی و استفاده از کاغذهای مرغوب و قطع بزرگ به ماندگاری این اطلس کمک شایانی می کند.

وی ادامه داد: امید است در مرحله اول تیراژ این اطلس پنج هزار جلد منتشر و به تمامی کتابخانه ها و مراکز فرهنگی غرب استان تهران توزیع شود.

کد مطلب 978482

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