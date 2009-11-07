به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم تا 25 آبان به پایان میرسد و هم اکنون گروه مشغول فیلمبرداری حوالی میدان شوش هستند. "سه درجه تب" برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده نمایش میشود. رضا عطاران، الهام حمیدی، امیرعلی دانایی، سیروس گرجستانی، علی صادقی، شهره لرستانی، حسین عابدینی و مهتاج نجومی بازیگران این فیلم هستند.
عوامل "سه درجه تب" عبارتند از برنامهریز: سوسن دینمحمد، دستیار اول کارگردان: علی مردانه، مدیر فیلمبرداری: فرج حیدری، صدابردار: مسعود شاهوردی، طراح صحنه: افسانه صمدزاده، تهیهکننده و مدیر تولید: علی صمدزاده.
صلاحمند فیلم سینمایی "نیش زنبور" را با بازی رضا عطاران، رضا کیانیان و مریلا زارعی آماده نمایش دارد.
نظر شما