نخستین موزه روباز واقعه طبس احداث می شود

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مجتمع به یاد سردار شهید محمد منتظرقائم، تنها شهید واقعه طبس و توسط اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد احداث می ‌شود.

سرهنگ پاسدار علی هژبری افزود: این مرکز در زمینی به مساحت سه هزار و 500 مترمربع احداث می ‌شود که دارای امکانات رفاهی از قبیل استراحتگاه رانندگان، رستوران، سرویس بهداشتی، اورژانس،‌ مخابرات، فروشگاه و ... خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در حاشیه این مجتمع همچنین تعمیرگاه و پمپ بنزین نیز احداث خواهد شد.

سرهنگ هژبری، هزینه احداث این مجتمع را 10 میلیارد ریال اعلام کرد و بیان داشت: هم ‌اکنون با تخصیص پنج میلیارد ریال آن، عملیات احداث این مجتمع آغاز شده است.

این مسئول عنوان کرد: همچنین در این مجتمع موزه ‌ای روباز به مساحت شش هزار مترمربع احداث می ‌شود که با ساخت ماکتهای حادثه طبس در ابعاد واقعی، حادثه شکست نظامی آمریکا در صحرای طبس بازسازی خواهد شد.

وی یادآور شد: در کنار این مجتمع، مسجدی در سال 1385 با زیربنای 500 مترمربع توسط تیپ 18 سپاه الغدیر استان یزد با حمایت نماینده ولی‌ فقیه در استان و استانداری احداث شده است.

سردار محمد منتظر قائم، فرمانده سپاه استان یزد در زمان وقوع حادثه طبس و تنها شهید این واقعه جنایتکارانه و برملا شده آمریکا بود.