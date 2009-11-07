رمان جدید پائولو کوئلیو در آلمان منتشر شد

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از سایت میفیستو، رمان اخیر کوئلیو که یک کتاب انتقادی-اجتماعی محسوب می‌شود جهان فریبنده فیلم وسینما و همچنین تاثیر زیادی را که بر مردم می‌گذارد به تصویر درآورده ‌است.

وی در این کتاب ماجراهایی را که به چشم مردم طبیعی می‌آید اما ربطی به حواث جاری در جهان ندارد به باد انتقاد گرفته‌ است.



در رمان"برنده تنهاست" کوئلیو با هدف تحریک افکار و تعمق بیشتر، به بررسی دیدگاههای مختلف مردم و چگونگی رویارویی آنان با سرنوشت خود پرداخته ‌است.

نویسنده در این رمان با انتقاد از دانش سطحی و زندگی در جامعه‌ای توأم با خودپرستی و حرص قدرت، شرایط و شخصیت انسان مدرن را به چالش می‌‌‌کشد.

کوئلیو فضایی خلق کرده که هم گواهی بر زوال ارزشهای معنوی در جهان امروز دارد و هم خواننده را با تعلیقها و هیجانهای بسیار چنان مسحور می‌کند که نمی‌تواند از ورق ‌زدن صفحات خودداری کند.

"برنده تنهاست" پیش از ترجمه و چاپ در کشور آلمان در ایران به چاپ رسیده ‌است.

کوئلیو یکی از نویسندگان سرشناس دنیاست که آثار پر فروشش خصوصاً "کیماگر" به بسیاری از زبانها از جمله فارسی (به وسیله چندین مترجم) برگردان شده ‌است.