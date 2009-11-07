توضیحات نماینده زاهدان درباره خبر مسلح کردن مردم در سیستان و بلوچستان

حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اظهارات جانشین فرمانده کل سپاه مبنی بر اینکه سپاه مردم منطقه را برای افزایش امنیت منطقه مسلح می کند، احتمالا برداشت اشتباه رسانه ای بوده است، چرا که سپاه پاسداران نه در گذشته و نه در زمان حال قصد انجام این کار در منطقه را نداشته است.

روز گذشته رسانه های داخلی به نقل از سردار سلامی اعلام کردند : " سردار شوشتری در یک اعتماد کامل شروع به مسلح کردن مردم برای حفاظت از امنیت خود و حتی ورود به حوزه‌های اجتماعی مردم کرد." این خبر در رسانه های خارجی نیز بازتاب گسترده یافت .

نماینده مردم زاهدان در ادامه به مهر توضیح داد : براساس طرح بسیج عشایر که در کل کشور در حال اجرا است بسیاری از عشایر سلاح در اختیار دارند و در استان سیستان و بلوچستان نیز وضعیت به همین صورت است، در این زمینه مقرر شده بود تعداد عشایری که سلاح به آنان داده شده کاهش یابد و تنها به افراد شناخته شده و قابل اعتماد برای حفاظت از مرزها و امنیت منطقه سلاح داده شود.

این نماینده تصریح کرد: براساس طرحی که سپاه در استان انجام می داد مقرر شد سلاح های بسیاری از عشایری جمع آوری شود و تعداد سلاح در منطقه به حداقل برسد.

شهریاری با تاکید بر اینکه حتما اظهاراتی که از سوی سردار سلامی بیان شده اشتباه خبرنگار بوده، تصریح کرد: مگر ما می خواهیم مردم را به جان هم بیاندازیم که انها را مسلح کنیم، این نقل قول ها اصلا درست نیست.