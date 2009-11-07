اتمام ترمیم آسفالت بزرگراه شهید چمران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی تونل توحید، ترمیم آسفالت بزرگراه شهید چمران حدفاصل میدان توحید و ابتدای رمپ ورودی شمال تونل توحید بر عهده شهرداری منطقه 2 قرار داشت که این فعالیت به طور کامل توسط این معاونت انجام گرفته است.

همچنین کار ترمیم جداول این محدوده نیز که بر عهده معاونت عمران شهرداری منطقه 2 قرار دارد آغاز شده و پیش از افتتاح تونل به پایان می‌رسد. همچنین کار ترمیمم آسفالت میدان توحید به دلیل عدم صدور مجوز از سوی راهنمایی و رانندگی هنوز آغاز نشده است.

معاونت عمرانی شهرداری منطقه 2 نیز اعلام کرد به محض صدور این مجوز کار ترمیم آسفالت میدان توحید نیز آغاز و ظرف یک هفته به اتمام خواهد رسید.

با افتتاح تونل توحید، میدان توحید محل تردد خودروهایی خواهد بود که قصد دور زدن از بزرگراه چمران یا عبور از خیابان ستارخان را دارند.