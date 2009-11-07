  1. استانها
  2. فارس
۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۵۵

ازسوی محیط زیست فارس؛

میمون و کاسکوهای قاچاق در آباده کشف شدند

میمون و کاسکوهای قاچاق در آباده کشف شدند

شیراز - خبرگزاری مهر: ماموران اجرایی گارد حفاظت محیط زیست استان فارس در جاده شهرستان آباده موفق به کشف تعدادی میمون و کاسکوی قاچاق شدند.

حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس در این خصوص به خبرنگار مهر در شیراز گفت: این کشفیات شامل 15 قلاده میمون و هفت پرنده کاسکو بوده که از خودرویی در مسیر جاده آباده کشف و ضبط شده است.

وی بیان کرد: این متخلف قصد داشت حیوانات مذکور را به استان تهران منتقل و آنها را به فروش برساند که پس از دستگیری با تشکیل پرونده برای برخورد قضایی تحویل مراجع شد.

معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس تاکید کرد: محیط بانان استان و ماموران اجرایی گارد حفاظت محیط زیست همواره با هوشیاری کامل تمامی مناطق تحت حفاظت و عرصه های محیط زیست را مورد نظر جدی قرار داده از این رو به شدت با متخلفان و شکارچیان برخورد می شود.

به گفته ظهرابی این حیوانات از پاکستان به صورت قاچاق وارد شیراز شده بودند که توسط محیط زیست شناسایی و کشف شد.

شهرستان آباده در شمال استان فارس قرار دارد.

کد مطلب 978491

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها