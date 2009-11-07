میمون و کاسکوهای قاچاق در آباده کشف شدند

حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس در این خصوص به خبرنگار مهر در شیراز گفت: این کشفیات شامل 15 قلاده میمون و هفت پرنده کاسکو بوده که از خودرویی در مسیر جاده آباده کشف و ضبط شده است.

وی بیان کرد: این متخلف قصد داشت حیوانات مذکور را به استان تهران منتقل و آنها را به فروش برساند که پس از دستگیری با تشکیل پرونده برای برخورد قضایی تحویل مراجع شد.

معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس تاکید کرد: محیط بانان استان و ماموران اجرایی گارد حفاظت محیط زیست همواره با هوشیاری کامل تمامی مناطق تحت حفاظت و عرصه های محیط زیست را مورد نظر جدی قرار داده از این رو به شدت با متخلفان و شکارچیان برخورد می شود.

به گفته ظهرابی این حیوانات از پاکستان به صورت قاچاق وارد شیراز شده بودند که توسط محیط زیست شناسایی و کشف شد.

شهرستان آباده در شمال استان فارس قرار دارد.