همایش ملی مدیریت کارآفرینی در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می شود

احمد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: این همایش به منظور شناسایی فرصتهای کارآفرینانه، ارزیابی نتایج حمایتهای دولت از طرحهای اقتصادی و کمک به ارتقای سطح علمی و کاربردی این طرحها در آذرماه سال جاری برگزار می شود.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان اهداف برگزاری این همایش را ترویج فرهنگ کارآفرینی با رویکرد منطقه ای، ایجاد زمینه های تبادل نظر و تعامل میان صاحب نظران و اندیشمندان کارآفرینی، شناسایی قابلیتها و توانمندی های بومی و منطقه ای در راستای توسعه کسب کارهای جدید، معرفی راهبردهای نوین توسعه منطقه ای با رویکرد مدیریت کارآفرینی و توسعه منطقه ای و بررسی موانع و محدودیتهای توسعه کارآفرینی در کشور عنوان کرد.

وی افزود: توسعه و ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در زمینه کار آفرینی و توسعه منطقه ای، معرفی دستاوردهای تحقیقاتی، پژوهشی و کاربردی در زمینه مدیریت کار آفرینی و کسب کارهای جدید، حمایت فکری از کارآفرینان موفق با رویکرد توسعه منطقه ای و شناسایی نیازها و الزامات توسعه کارآفرینی در منطقه از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

اکبری گفت: از آنجایی که تهیه و تدوین BP یکی از مهمترین فعالیتهای کارآفرینانه است، تهیه و تدوین طرح تجاری، کمک شایانی به دانشجویان به ویژه دانشجویان فارغ التحصیل برای آشنایی با چگونگی تدوین طرح تجاری است.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان اضافه کرد: مرکز کارآفرینی دانشگاه به همین منظور در حال بررسی و تدوین آیین نامه تدوین طرحهای کسب و کار به منظور برگزاری این مسابقه بزرگ است و اطلاعات بیشتر در مورد زمان برگزاری و ارسال طرحها متعاقبا اعلام می شود.

همایش ملی مدیریت کارآفرینی و توسعه منطقه ای را مرکز کارآفرینی و دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان یازدهم و و دوازدهم آذرماه 88 در زاهدان برگزار می کند.