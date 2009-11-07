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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۳۷

کاربردی کردن طرحهای پژوهشی از رویکردهای مهم دانشگاه زنجان است

کاربردی کردن طرحهای پژوهشی از رویکردهای مهم دانشگاه زنجان است

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه زنجان یکی از مهترین دغدغه های دانشگاه ها را ارتباط با بدنه جامعه اعم از صنعت، کشاورزی، بازرگانی و خدمات دانست و گفت: کاربردی کردن طرحهای پژوهشی از رویکردهای مهم دانشگاه زنجان است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدعلی متفکر آزاد در جلسه ارتباط صنعت با دانشگاه با اشاره به اینکه کاربردی کردن طرحها موجب پیشرفت و توسعه کشور می شود، افزود: رویکرد جدید وزارت علوم، توجه و ارزش گذاری هرچه بیشتر به طرحهای پژوهشی کاربردی است.

وی ادامه داد: وزارت علوم در نظر دارد با تجدید نظر در آیین نامه های ارتقای هیئت علمی، اعتبار طرحهای پژوهشی کاربردی را افزایش دهد.

متفکر آزاد به وضعیت تحقیق و پژوهش کشور در زمان رژیم طاغوت اشاره کرد و یادآور شد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به لحاظ وابستگی هیئت حاکمه به بیگانگان، نبود سیاست اقتصادی استقلال گرایانه و حاکمیت استبداد، تحقیق و پژوهش معنی و مفهومی نداشت.

رئیس دانشگاه زنجان با اشاره به اینکه در گذشته نیازی به تحقیق و توسعه در صنعت کشور دیده نمی شد، گفت: به لحاظ وابستگی به درآمد نفت خام، کشور نیازی به صادرات غیرنفتی نداشت.

متفکر آزاد بابیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، سیاستهای استقلال جویانه در کشور آغاز شد، افزود: طی سالهای اخیر و اجرای سیاستهای کلی اصل 44، بخش خصوصی رویکرد و نگاه علمی به توسعه داشته و دولت نیز از این رویکرد حمایت می کند.

کد مطلب 978495

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