آنکارا میان ملت یهود و اسرائیلی ها تفاوت قائل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، وزیرخارجه ترکیه که در پاریس حضور داشت، در کنفرانس خبری پس از دیدار با همتای فرانسوی خود "برنار کوشنر" در پاسخ به سوالی درباره ادعای یهودی ستیزی ترکیه اظهار داشت: انتقاد از سیاست خارجی اسرائیل یهودی ستیزی نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: البته ما میان ملت یهود و شهروندان اسرائیل تفاوت قائل هستیم.

وزیر خارجه ترکیه همچنین با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم و حساس سوریه و رژیم صهیونیستی در سال گذشته، اختلافاتی اندک را مانع به نتیجه نرسیدن این مذاکرات قبل از جنگ غزه عنوان کرد.

وی افزود: دو طرف قبل از آغاز جنگ غزه در شرف توافقی نهایی بودند که برخی اختلافات کوچک همه چیز را بر باد داد.

احمد داوود اوغلو با تاکید بر اینکه از سرگیری مذاکرات میان تل آویو و دمشق بسیار نزدیک است، افزود: آنکارا برای میانجیگری در این مسئله آمادگی دارد.

وی تاکید کرد: آنکارا در زمینه که خود میانجیگری در این مسلئه را بر عهده داشته باشد، تاکید ندارد. بلکه خواهان آغاز مذاکرات سوریه و اسرائیل از نقطه ای است که پایان یافت.

پیش از فرانسه و اخیرا کرواسی آمادگی خود را برای وساطت میان تل آویو و دمشق اعلام کرده بودند.