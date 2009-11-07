طرح ایجاد تونل برای اتمام پروژه شهید صیاد شیرازی در دست بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی با حضور در این منطقه با اشاره به اجرای پروژه شهید صیاد شیرازی گفت: این طرح یکی از پروژه های مهم بزرگراهی در بین مناطق 22 گانه شهرداری تهران به شمار می آید.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه شهرداری تهران برای اجرای پروژه های بزرگراهی مطالعه گسترده ای را بر روی شبکه های تونلی کشور در دستور کار قرار داده است گفت: طرحی را برای اجرای بزرگراه صیاد شیرازی در نظر داریم که بر اساس آن بخشی از این پروژه با احداث تونل اجرا می شود.

معاون فنی وعمرانی شهرداری تهران اضافه کرد: یکی از دلایل اجرای این طرح وجود محدوده هایی از پروژه صیاد شیرازی در بافت مسکونی است که با این طرح این مشکل نیز رفع و آسایش شهروندان در این محدوده تامین خواهد داشت.

دنیامالی با ذکر این نکته که هم اکنون فعالیتهای اصلاحی در این پروژه در حال انجام است افزود: مهمترین کار در این پروژه اتصال خیابان مطهری از سمت خیابان پلیس به بزرگراه شهید صیاد شیرازی است.

معاون شهردار تهران ادامه داد: اجرای پروژه شهید صیاد شیرازی به دلیل بار ترافیک در این محدوده در دستور کار جدی شهرداری است و هم اکنون در حال نهایی کردن طرح احداث تونل در این پروژه هستیم که باید از لحاظ فنی نیز تایید شود.

دنیامالی انتقال بارترافیک اتوبان صیاد شیرازی به جنوب و یا شمال شهر را از دیگر طرحهای در دست اقدام برای این پروژه عنوان کرد.

دنیا مالی با بیان اینکه مراحل اصلاحی در پروژه صیاد شیرازی در حال انجام است گفت: ما به دنبال این مهم هستیم که از قابلیتهای احداث شده این پروژه بهتر استفاده کنیم.

سعید احمدیانی معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 7 در این خصوص گفت: در حال حاضر فازهای مختلف پروژه شهید صیاد شیرازی انجام و تنها احداث فاز آخر آن که از خیابان پلیس تا میدان سبلان را در برمی گیرد به دلیل موانع تاسیساتی و ملکی باقی مانده است به طوریکه در این بخش شاهد عبور خط اصلی آب مربوط به شرکت آب و فاضلاب هستیم که مکاتبات و هزینه جابجایی آن صورت گرفته است و اقدام برای جابجایی لوله در دستور کار است.