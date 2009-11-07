سفرای کشورهای خارجی از استان یزد بازدید می ‌کنند

معاون برنامه ‌ریزی استاندار یزد درباره برنامه های این نشست به خبرنگار مهر گفت: برنامه ریزی های لازم برای معرفی کامل توانمندیها و پتانسیلهای استان یزد در زمینه های مختلف به سفیران کشورهای خارجی صورت گرفته است.

محمدرضا بابایی خاطرنشان کرد: در سفرهای مسئولان استان یزد به کشورهای مختلف تنها مسئولان کشور مقصد، با این توانمندی ‌ها آشنا می‌ شوند اما اکنون که قرار است سفیران کشورهای خارجی به استان یزد سفر کنند، فرصت خوبی است تا پتانسیلهای برجسته استان در زمینه‌ های درمان، گردشگری، صنعت و صادرات را به سایر نقاط جهان معرفی کنیم.

بابایی همچنین از برگزاری همایش معرفی توانمندی‌ های استان یزد در حوزه‌ های مختلف با حضور این مهمانان در مدت سفر این سفرا به استان یزد خبر داد.

وی یادآور شد: دانشگاه بین المللی علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مرکز ناباروری، صنایع استان یزد، آثار تاریخی و فرهنگی، صنایع دستی مهم استان، صنایع بومی نظیر کاشی و سرامیک، نساجی و ... از جمله توانمندیهایی است که به طور قطع سفرا در این سفر از نزدیک با آنها آشنا خواهند شد.

محمدرضا بابایی اظهار امیدواری کرد که شرایط جذب سرمایه گذاری های مطلوبی در طول این سفر برای استان یزد فراهم شود.