سرمایه گذاری تنها راه محرومیت زدایی و تحول توسعه در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعدالله نصیری قیداری بعداز ظهر شنبه در جلسه ستاد هماهنگی صنعت و معدن استان زنجان در طارم، به سرمایه گذاری صورت گرفته جهت ایجاد شهرک صنعتی در این شهرستان اشاره کرد و افزود: باید امکانات لازم از سوی مسئولان استان در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار گیرد تا موجب تشویق آنها برای سرمایه گذاری شود.

وی ادامه داد: برای اجرایی شدن مصوبات سفرهای دور اول و دوم ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان و همچنین سفرهای داخل استانی استاندار زنجان باید شرایط لازم فراهم شود تا ثمراتی برای مردم داشته باشد.

همچنین در ادامه رئیس سازمان صنایع و معادن استان هدف از تشکیل جلسه هماهنگی صنعت و معدن استان زنجان در طارم را پیگیری مصوبات دور اول و دوم سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت اعلام کرد.

محمدعلی عابدینی افزود: بررسی و حل و فصل مشکلات صنایع موجود شهرستانها و سیاست گذاری جهت جذب سرمایه گذاری از دلایل دیگر تشکیل جلسات هماهنگی صنعت و معدن استان در شهرستانها است.

فرماندار طارم نیز به ظرفیت و پتانسیلهای صنعتی و معدنی این شهرستان اشاره کرد و گفت: شهرستان طارم به رغم دارا بودن امکانات، مواد اولیه و شرایط جوی در گذشته از سرمایه گذاری ضعیفی برخورد بوده است.

غلامحسین رجبی رفع مشکلات صنایع موجود و موانع سرمایه گذاری را لازم و ضروری دانست و اظهار امیداواری کرد که مسئولان ذیربط موانع سرمایه گذاری شهرستان را با درایت و برنامه ریزی اصولی، رفع کنند.

وی یادآور شد: رشد و بالندگی شهرستان طارم به خاطر برخورداری از ظرفیت و پتانسیلهای خوب، نیازمند تلاش مضاعف مسئولان است.

شهرستان طارم در شمال استان زنجان و معروف به هندوستان ایران است و برنج این منطقه به لحاظ کیفیت جزو بهترین نوع برنج بوده و زیتون، انار، گردو و سیر و بسیاری از محصولات کشاورزی و باغی آن جز بهترین محصولات است که به دلیل نبود صنایع تبدیلی در منطقه و همچنین نبود راه دسترسی مناسب به مرکز استان کشاورزان و باغداران منطقه همواره با مشکلات عدیده در زمان برداشت محصول مواجه می شوند.

شهرستان طارم دارای قابلیتهای تاثیرگذار در رشد و توسعه استان زنجان است که به رغم همه این پتانسیلها نبود راه ارتباطی مطلوب موجب شده این شهرستان نتواند در مسیر توسعه گام بردارد.