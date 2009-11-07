  1. استانها
  2. زنجان
۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۵۶

نصیری قیداری:

سرمایه گذاری تنها راه محرومیت زدایی و تحول توسعه در کشور است

سرمایه گذاری تنها راه محرومیت زدایی و تحول توسعه در کشور است

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه گذاری تنها راه محرومیت زدایی و تحول توسعه در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعدالله نصیری قیداری بعداز ظهر شنبه در جلسه ستاد هماهنگی صنعت و معدن استان زنجان در طارم، به سرمایه گذاری صورت گرفته جهت ایجاد شهرک صنعتی در این شهرستان اشاره کرد و افزود: باید امکانات لازم از سوی مسئولان استان در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار گیرد تا موجب تشویق آنها برای سرمایه گذاری شود.

وی ادامه داد: برای اجرایی شدن مصوبات سفرهای دور اول و دوم ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان و همچنین سفرهای داخل استانی استاندار زنجان باید شرایط لازم فراهم شود تا ثمراتی برای مردم داشته باشد.

همچنین در ادامه رئیس سازمان صنایع و معادن استان هدف از تشکیل جلسه هماهنگی صنعت و معدن استان زنجان در طارم را پیگیری مصوبات دور اول و دوم سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت اعلام کرد.

محمدعلی عابدینی افزود: بررسی و حل و فصل مشکلات صنایع موجود شهرستانها و سیاست گذاری جهت جذب سرمایه گذاری از دلایل دیگر تشکیل جلسات هماهنگی صنعت و معدن استان در شهرستانها است.

فرماندار طارم نیز به ظرفیت و پتانسیلهای صنعتی و معدنی این شهرستان اشاره کرد و گفت: شهرستان طارم به رغم دارا بودن امکانات، مواد اولیه و شرایط جوی در گذشته از سرمایه گذاری ضعیفی برخورد بوده است.

غلامحسین رجبی رفع مشکلات صنایع موجود و موانع سرمایه گذاری را لازم و ضروری دانست و اظهار امیداواری کرد که مسئولان ذیربط موانع سرمایه گذاری شهرستان را با درایت و برنامه ریزی اصولی، رفع کنند.

وی یادآور شد: رشد و بالندگی شهرستان طارم به خاطر برخورداری از ظرفیت و پتانسیلهای خوب، نیازمند تلاش مضاعف مسئولان است.

شهرستان طارم در شمال استان زنجان و معروف به هندوستان ایران است و برنج این منطقه به لحاظ کیفیت جزو بهترین نوع برنج بوده و زیتون، انار، گردو و سیر و بسیاری از محصولات کشاورزی و باغی آن جز بهترین محصولات است که به دلیل نبود صنایع تبدیلی در منطقه و همچنین نبود راه دسترسی مناسب به مرکز استان کشاورزان و باغداران منطقه همواره با مشکلات عدیده در زمان برداشت محصول مواجه می شوند.

شهرستان طارم دارای قابلیتهای تاثیرگذار در رشد و توسعه استان زنجان است که به رغم همه این پتانسیلها نبود راه ارتباطی مطلوب موجب شده این شهرستان نتواند در مسیر توسعه گام بردارد. 

کد مطلب 978501

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها