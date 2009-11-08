اطلاع رسانی مطلوبی در زمینه امکانات پژوهشی کشور صورت نگرفته است

سیدمحمدعلی مشکات در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر مراکز پژوهشی فراوانی در کشور فعالیت می کنند که هر یک از قابلیتهای زیادی برخوردار هستند اما در زمینه امکانات در دسترس آنها اطلاع رسانی کافی صورت نمی گیرد.

وی ادامه داد: اطلاع رسانی در خصوص امکانات در دسترس مراکز پژوهشی کشور در ایجاد یک تعامل مطلوب بین اینگونه مراکز تاثیر فروانی دارد و شرایطی را فراهم می کند که این مراکز بتوانند از بخشی از امکانات یکدیگر استفاده کنند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی اظهار داشت: در مورد بسیاری از وسایل و تجهیزات در دسترس پژوهشگاه ها تا کنون اطلاع رسانی مطلوبی صورت نگرفته و بسیاری از دست اندرکاران از وجود این تجهیزات بی خبر هستند.

مشکات خاطرنشان کرد: البته به تنهایی اطلاع رسانی در این زمینه کافی نیست و باید شرایطی فراهم شود که پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بتوانند تا حد ممکن از امکانات یکدیگر استفاده و بخشی از نیازهای خود را از این طریق تامین کنند.

وی اضافه کرد: همچنین لازم است اطلاع رسانی کافی در خصوص تحقیقات و پژوهشهای صورت گرفته در مراکز پژوهشی صورت گیرد تا از موازی کاری جلوگیری شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی یادآور شد: کیفیت امکانات سخت افزاری برخی از پژوهشگاه ها در حد نسبتا خوبی است که این امر، شرایط همکاری های مشترک بین پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی را بیش از پیش فراهم می کند.