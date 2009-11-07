اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، جلسه معارفه اعضای هیئت تیراندازی با کمان شهرستان یزد با حضور رئیس هیئت استان و شهرستان و اعضای هیئت در یزد برگزار شد. در این مراسم که با حضور مسئولان ورزش شهرستان و استان یزد برگزار شد، محمدحسین مهدی‌پور به عنوان رئیس و هفت عضو این هیئت نیز معرفی شدند.

در این مراسم احکام محمدرضا عباسی به عنوان دبیر، فرناز عمید به عنوان نایب رئیس، مینا ترک یزدی به عنوان مسئول روابط عمومی، حامد قادری به عنوان مسئول کمیته مسابقات، محسن ارشاد ‌فر به عنوان مسئول کمیته آموزش، سیدمجتبی ساداتی به عنوان مسئول کمیته مربیان و ابراهیم رحمتی به عنوان مسئول کمیته انضباطی اعطا شد.

نخستین دوره مربیگری درجه 3 ورزش‌ های زروخانه ‌ای آغاز شد

نخستین دوره مربیگری درجه 3 ورزش‌ های زورخانه ‌ای از سوی فدراسیون این ورزش در یزد طی مراسمی آغاز شد. این دوره آموزشی در مرکز استان یزد و با حضور 32 شرکت‌ کننده برگزار شد. در پایان این دوره نیز شرکت ‌کنندگان تعهدنامه‌ های ورزشی خود را امضا کردند.

نتایج مسابقات فوتسال بزرگسالان یزد اعلام شد

مسابقات فوتبال بزرگسالان شهرستان یزد بین تیمهای سرخپوشان و دهیاری ملاباشی در ورزشگاه شهید پاکنژاد به علت عدم حضور تیم دهیاری ملاباشی با نتیجه 3 بر 0 به نفع سرخپوشان پایان یافت.

مسابقات فوتبال نوجوانان شهرستان یزد نیز بین تیم‌های مصباح‌ الهدی و پیام کویر در ورزشگاه شهید پاکنژاد برگزار شد که در این مسابقه نیز به علت عدم حضور تیم پیام کویر، بازی با نتیجه 3 بر 0 به نفع مصباح‌ الهدای خاتمه یافت.