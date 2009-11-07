گاز حتی یک مشترک هم در زمستان قطع نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر جواد اوجی در بازدید از مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای تامین پایدار گاز مشترکان در فصل زمستان، با بیان اینکه هم اکنون تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها، تاسیسات تقویت فشار، خطوط انتقال و پیگرانی خطوط اصلی انتقال گاز کشور به پایان رسیده است، گفت: تاکنون کار‌گروه‌هایی برای تامین پایدار گاز زمستانی مشترکان در مجموعه وزارت نفت در تمامی استان‌های کشور تشکیل شده است.

به گفته وی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی گاز و نفراتی از استانداری‌ها و شورای تامین هر استان اعضای این کار‌گروه هستند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره به اینکه در این کارگروه‌ها دلایل افت فشار و مشکلات زمستان سال 86 بررسی می‌شود، بیان کرد: همچنین هشدارهایی به مراکز پر‌ مصرف گاز برای آمادگی برای استفاده از سوخت مایع در زمستان نیز داده می‌شود، چون باید مراکز پر مصرف همچون نیروگاهها و صنایع عمده این آمادگی را داشته باشند که در صورت بروز هر گونه افت فشار و یا قطع گاز بتوانند از سوخت مایع به جای گاز استفاده کنند.

رشد 15 درصدی مصرف گاز از ابتدای امسال تاکنون

اوجی با تاکید بر اینکه تاکنون نسبت به سال گذشته افزایشی در میزان تولید گاز در کشور ایجاد نشده است، اظهار داشت: این در حالی است که مصرف گاز در کشور نسبت به سال گذشته حداقل 15 درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون وضعیت ذخیره سازی سوخت مایع کشور در وضع مطلوبی قرار دارد، اعلام کرد: مقدار ذخایر سوخت مایع نسبت به سال گذشته افزایش خوبی داشته، ضمن اینکه پیش بینی می کنیم که گاز حتی یکی از مشترکان هم قطع نشود.

آخرین وضعیت افزایش واردات گاز از ترکمنستان

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در خصوص با واردات گاز طبیعی از کشور ترکمنستان توضیح داد: بر اساس قرارداد تا سال گذشته سالانه 8 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان به کشور وارد می‌شد.

وی افزود: در سال جاری مقرر شده 6 میلیارد متر مکعب گاز بیشتر از منطقه سرخس وارد شود و به این ترتیب میزان واردات گاز از ترکمنستان به 14 میلیارد متر مکعب افزایش می یابد.

معاون وزیر نفت با اشاره به ساخت 31 کیلومتر خط لوله جدید گاز در ترکمنستان یادآور شد: همچنین حدود 33 کیلومتر خط لوله نیز در حال ساخت بوده که تاکنون جوشکاری 20 کیلومتر از این خط لوله پایان یافته است.

به گفته وی پیش بینی می شود تا از اوایل آذر ماه از گاز حوزه دولت‌آباد ترکمنستان بهره‌مند شویم که گاز وارداتی از این حوزه با یک خط لوله 48 اینچی به پالایشگاه شهید هاشمی‌‌نژاد متصل و سپس به شبکه سراسری انتقال گاز کشور تزریق می‌شود.

وی تاکید کرد: اتصال خط لوله هشتم سراسری انتقال گاز به خط پنجم تهران، تکمیل خط دوم خرم آباد، خط پارچین- سمنان- میامی در خط انتقال گاز شمال- شمال شرق کشور، ساخت ادامه خط سوم سراسری انتقال گاز به سمت رشت و تکمیل چند ایستگاه تقویت فشار از جمله طرحهای در دست اقدام شرکت ملی گاز برای زمستان امسال است.