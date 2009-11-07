بانکداری اسلامی نرخ تورم و بیکاری را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ابوالحسنی امروز در مراسم افتتاح اولین کارگاه آموزش بین المللی در زمینه عملیات بانکداری اسلامی، اجرای صحیح بانکداری اسلامی را باعث کاهش تورم و نرخ بیکاری دانست و در بیان دلایل آن نیز گفت: بانکداری اسلامی باعث به حرکت درآمدن وجوه در چرخه تولید می شود و همین امر نیز موجب کاهش تورم و بیکاری می شود.

معاون امور بانکی، بیمه وشرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان همراه بودن عقود و وجوه در بانکداری اسلامی، اظهار داشت: اگر بانکداری اسلامی درست اجرا شود خاصیت ضد تورمی خود را نشان می دهد و باعث به وجود آمدن شرایط ثبات و رشد اقتصادی می شود.

ابوالحسنی تصریح کرد: وقتی بتوانیم از طریق اجرای بانکداری اسلامی در جامعه جریان پول را هدفمند کنیم، انتظار می رود بیکاری نیز مهار و اشتغال توسعه یابد.

وی بر تفاوت بانکداری اسلامی و ربوی تاکید کرد و بیان داشت: در بانکداری ربوی انگیزه افراد از تجهیز منابع و سپرده گذاری، ربا و کسب سود است ولی در بانکداری اسلامی وجوه براساس عقود 14 گانه در بانکها جذب می شود و این از تفاوت های بانکداری اسلامی و ربوی است.

معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه ‌تجهیز منابع از مهم ترین تفاوتهای بانکداری اسلامی و ربوی است، افزود: ‌در بانکداری اسلامی بانکها به عنوان وکیل در طرحها سرمایه گذاری می کنند ولی در بانکداری ربوی ارتباط بین مردم و منابع قطع می شود. افراد در بانکداری اسلامی بر اساس عقود مبادله ای نرخ سود واقعی دریافت می کند و بر اساس عقود مشارکتی در پایان زمان کار سود می برند.

ابوالحسنی صفر بودن نرخ سود بانکی در برخی کشورها مانند انگلستان را به معنی بانکداری اسلامی ندانست و گفت: اجرای قرض الحسنه را می توان از دیگر تفاوتهای بانکداری اسلامی و ربوی دانست.

به گفته وی در بانکداری اسلامی وجوه به عقود متصل می شود و ماهیت عقود برای کارکنان و مشتریان مشخص است. البته در مقطع فعلی به دلیل قوی نبودن سیستم حسابداری سود به صورت مشاع قابل پرداخت است. تهیه نرم افزارهای مناسب برای اجرای دقیق بانکداری اسلامی نیز ضروری است.