هزار شرکت قطعه ساز، 90 درصد قطعات مورد نیاز ایران خودرو را تولید می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جواد نجم الدین در دیدار از شرکت صنایع ریلی ایریکو ابهر با بیان برنامه های راهبردی کنونی ایران خودرو افزود: این برنامه ها مبتنی بر استفاده و حمایت از قطعه سازان بخش خصوصی است.

وی در خصوص شهرکهای قطعه سازی ادامه داد: شهرکهای قطعه سازی برای حمایت از قطعه سازان ایجاد شده اند تا بتوانند از معافیتهای مالیاتی این شهرکها استفاده کنند و برای سرمایه گذاری حمایت و تشویق شوند.

نجم الدین با اشاره به کیفیت قطعات تولید داخل و حضور آنان در بازارهای جهانی، گفت: با توجه به رشد تکنولوژی، قطعات بسیاری از قطعه سازان ما در بازارهای اروپایی از جمله فرانسه حضور دارند.

وی ادامه داد: به خصوص در پژو و رنو، قطعه سازان زیادی در کشور وجود دارند که اقدام به صادرات قطعه می کنند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: ایران خودرو بخش عمده ای از مطالبات قطعه سازان را پرداخت می کند و این نوید را به قطعه سازان می دهیم با توجه به اینکه رشد تولید سرعت بیشتری گرفته است، در چند ماه آینده روند پرداخت به قطعه سازان به صورت عادی و به موقع شود.

نجم الدین با تاکید بر پیشرفت ایران خودرو در تولید قطعات مورد نیاز تولیدات این شرکت افزود: در حال حاضر 60 تا 95 درصد قطعات بیشتر محصولات ساخت داخل است و اقدامات لازم در خصوص تولید قطعات محصولات جدید در حد 95 درصد ساخت داخل صورت گرفته است.