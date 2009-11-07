کنسرت یاد باد به یاد مشکاتیان در تالار وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری که امروز در خانه موسیقی برگزار شد سیامک آقایی و سالار عقیلی پیرامون این کنسرت پاسخگوی سئوالات خبرنگاران شدند.

در ابتدای این نشست سرپرست گروه گوشه گفت: ما این کار را از مدت ها قبل آماده کرده بودیم که اوایل امسال استاد مشکاتیان اجرای آن را شنید و بسیار خوشش آمد و برای اجرای آن اصرار کرد. قرار بود ما این برنامه را اردیبهشت ماه به روی صحنه ببریم که بنابه دلیلی این کنسرت به تعویق افتاد.

به یاد مشکاتیان

سیامک آقایی در ادامه افزود: پس از آن نیز مسائل مربوط به انتخابات باعث به تاخیر افتادن کار شد تا اینکه استا مشکاتیان از بین ما رفت و همه جامعه موسیقی و به خصوص ما شاگردانش را داغ دار کرد. بعد از آن بود که تصمیم گرفتیم این کنسرت را به استاد تقدیم کنیم.

وی همچنین درباره این کنسرت تصریح کرد: این کنسرت با همراهی تنبک پدرام خاور زمینی، سنتور خود من و آواز سالار عقیلی اجرا می شود. برنامه در دستگاه نوا ساخته شده است که بخش اول آن به سنتور نوازی اختصاص دارد. بخش دوم نیز با اجرای چند تصنیف همراه خواهد بود. در قطعه آخر این کنسرت نیز سالار عقیلی آوازی را با بهره گیری از ریتمی که تنبک ایجاد می کند و همراهی سنتور خواهد خواند.

سالارعقیلی در ادامه این نشست در مورد نحوه شکل گیری همکاری خود با آقایی گفت: بعد از اینکه سیامک آقایی در مورد این کار با من تماس گرفت طی جلسه ای در منزلش کار را شنیدیم و چند جلسه ای تمرین کردیم؛ اما پس از آن وقفه ای بر اثر سفر من به آلمان و بعد هم مسائل مربوط به انتخابات پیش آمد.

عقیلی درباره این اجرا گفت: نوع ترکیب گروه در این کنسرت از ویژگی های اجرای ما محسوب می شود و من بخاطر اینکه بتوانم به مدت طولانی شنونده را روی صندلی راضی نگه دارم در آواز سعی کرده ام از سبک های آوازی متفاوتی استفاده کنم. از جمله این سبک ها می توانم به شیوه استاد بنان، استاد شجریان، محمودی خوانساری و طاهرزاده اشاره کنم.

وی همچنین تاکید کرد: این استفاده از ترکیب های مختلف آوازی به این دلیل صورت می گیرد که برنامه بر اثر شنیدن مداوم یک صدا برای شنونده خسته کننده نشود. قطعا چنین بهره برداری در جهت بهبود کار صورت گرفته می گیرد.

دلیل رونق کنسرت های موسیقیدان های ایرانی در خارج

سیامک آقایی با اشاره به دلایل برگزاری کنسرت های خارجی توسط بسیاری از اهالی موسیقی و از جمله خودش گفت: یکی از دلایل این رویکرد، سهولت برگزاری کنسرت در خارج از ایران است. ما در داخل ایران وقتی می خواهیم کنسرت بدهیم حتی برای پوستر کنسرت هم باید مجوز جداگانه بگیریم. حالا شما به آن مشکلات صدابرداری، هماهنگی سالن، پروسه دریافت مجوز کنسرت که از ماه ها قبل با آغاز شود و بسیاری موارد دیگر را اضافه کنید که واقعا برای یک هنرمند طاقت فرسا است.

شاگرد زنده یاد مشکاتیان همچنین افزود: در خارج از ایران هنرمند فقط وظیفه اجرای هنرش را دارد و دیگر نه مسئله کشمکش های صدور مجوز وجود دارد، و نه مشکلات هماهنگی بخش های مختلف برگزاری کنسرت را داریم. دیگر کسی از شما ایراد نمی گیرد که چرا در پوسترتان از فلان جا یا از فلان کس تشکر نکرده اید.

آقایی همچنین گفت: مسئله دیگر در مورد روی آوردن برخی اهالی موسیقی به برگزاری کنسرت های خارجی بحث مالی است. ما برای برگزاری همین کنسرت"یاد باد" نیز با ضرر مالی مواجه می شویم اما این را وظیفه خود می دانیم و کنسرت را برگزار می کنیم.

وی همچنین با اشاره به درگذشت استاد مشکاتیان گفت: چرا باید شرایطی به وجود بیاید که پرویز مشکاتیان در طول یک دهه تنها سه کنسرت برگزار کند. واقعا چه کسی صلاحیت صدور مجوز برای آواز شجریان یا سنتور مشکاتیان یا تار لطفی و یا حتی شعر حافظ را دارد.