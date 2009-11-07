کنفرانس بین المللی راهکارهای علمی و عملی اصلاح الگوی مصرف برگزار می شود

احمد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: همزمان با این کنفرانس قرارداد همکاری علمی بین المللی با دانشگاه اسلامی اندونزی با حضور رؤسای دو دانشگاه به امضا می رسد و این دانشگاه میزبان اندیشمندانی از کشورهای استرالیا، ژاپن، ترکیه، کره جنوبی خواهد بود.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات این دانشگاه در راستای مصرف بهینه انرژی گفت: باتوجه به شرایط اقلیمی منطقه این دانشگاه توانست با استفاده از انرژی خورشیدی به میزان قابل توجهی در مصرف سوخت صرفه جویی کند.

وی همچنین از تأسیس پژوهشکده انرژی خورشیدی در این دانشگاه خبر داد و افزود: راه اندازی سیستم تصیفه آب فاضلاب دانشگاه نیز کمک شایانی در امر آبیاری فضای سبز و گلخانه های دانشگاه بوده و همواره سعی شده است از لامپهای کم مصرف به منظور تأمین روشنایی فضای دانشگاه استفاده شود.