سفیر جدید مصر در عراق وارد بغداد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع دیپلماتیک مصر اظهار داشت که کمال شاهین سفیر جدید مصر در عراق روز جمعه وارد بغداد شد.

مصر از زمان ترور کاردار خود در عراق در سال 2005 تاکنون نماینده خود را از این کشور فراخوانده بود.

"حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر در ژوئن سال جاری شریف شاهین را به عنوان سفیر این کشور در بغداد تعیین کرد.

"حسام زکی" سخنگوی وزارت امور خارجه مصر در این رابطه اظهار داشت: تعیین سفیر مصر در عراق گام مهمی در راستای احیای روابط بغداد و قاهره به شمار می رود.

همچنین "نوری المالکی" نخست وزیر عراق 27 آبان ماه با سفر به قاهره با "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر دیدار خواهد کرد.