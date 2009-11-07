12 هزار واحد مسکونی برای مددجویان فاقد سرپناه در کشور احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سید مسعود حسینی بعد از ظهر شنبه در حاشیه افتتاح طرحهای عمرانی کمیته امداد امام خمینی(ره) ایلام اظهار داشت: از مجموع یک میلیون و 700 هزار خانوار زیر پوشش این نهاد بیش از 900 هزار خانوار نیازمند سرپناه هستند.

وی بیان داشت: در راستای اجرای این تفاهمنامه در مدت چهار سال گذشته در مجموع 70 هزار واحد مسکونی مددجویان در روستاهای کشور بهسازی و مقاوم سازی شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در طول چهار سال گذشته تاکنون 25 هزار واحد مسکونی برای مددجویان بی سرپناه ساکن در شهرهای مختلف کشور ساخته شده است، خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری نیز 12 هزار واحد مسکونی دیگر برای مددجویان فاقد سرپناه زیر پوشش احداث و تحویل آنها خواهد شد.

حسینی عنوان کرد: برای ساخت هر یک از این منازل نیز 220 میلیون ریال از محل منابع دولتی، مشارکت خیرین و اعتبارات امداد هزینه شده است.

این مسئول یادآور شد: یکی از مهمترین اولویتهای این نهاد کمک به رفع مشکل مسکن نیازمندان تحت پوشش است که گامهای اساسی در دولت نهم در این راستا آغاز شده است.

در این آیین چند طرح عمرانی کمیته امداد استان ایلام به بهره برداری رسید.