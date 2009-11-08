شناسایی 60 محموله قاچاق دام در یزد / دام قاچاق عامل انتقال بیماری

علی‌اکبر حدادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در این راستا در حال حاضر 21 پرونده قاچاق دام در دادگاه ‌های قضایی استان یزد در دست پیگیری است.

وی اظهار داشت: بیشتر دام‌ هایی که از طریق قاچاق وارد استان می‌ شوند، دچار بیماری ‌های مختلف هستند و امنیت استان را به لحاظ بهداشتی تهدید می‌ کنند.

حدادزاده با اشاره به عرضه گوشت‌ دام‌ هایی که در اصطلاح به گوسفند افغانی در این استان معروف شده است، عنوان کرد: اگر دام با مجوز و با انجام آزمایش‌ های مورد نظر دامپزشکی و پس از قرنطینه و مایه‌ کوبی وارد استان یزد شده باشد، به لحاظ بهداشتی هیچ تفاوتی با سایر دام ‌ها ندارد اما در صورتی‌ که به شکل قاچاقی وارد استان شده باشد، هیچ اقدامی به لحاظ بهداشتی بر روی آنها انجام نشده است و خطرآفرین است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فراوانی ورود دام سبب فراوانی بیماری می‌ شود، بیان داشت: تا زمانی که جابجایی دام از استانی به استان دیگر و از کشوری به کشور دیگر انجام می ‌شود، بیماری‌ها نیز منتقل می شوند و از آنجا که به دلیل نیاز مردم هر منطقه به فرآورده ‌های دامی نمی‌توان صادرات و واردات دام را متوقف کرد، تنها راهکار پیشگیری از بیماری ‌ها، نظارت بر ورود دام ها و قرنطینه و مایه کوبی آنها قبل از ورود و البته آموزش خواهد بود.

حدادزاده با بیان اینکه بیشتر بیماری‌های موجود در گوشت دام با طبخ از بین می‌رود، یادآور شد: قبل از مراحل پخت گوشت، دامداران، سلاخ‌ها، شاغلان کشتارگاه‌ها، قصابان و زنان خانه‌ دار گروه ‌های در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های مشترک انسان و حیوان هستند.

وی به مردم استان یزد توصیه کرد: گوشت مورد نیاز خود را تا حد امکان به طور بسته بندی شده خریداری کنند و در غیر این صورت از مراکز مجاز عرضه همچنین گوشتهای دارای مهر دامپزشکی تهیه کنند.