اصناف کشاورزی در شهرستانهای استان هرمزگان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سید نصیر سید محمدی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در ایران نظام صنفی همواره مشاغل صنعتی متمرکز در شهرها را شامل می شد و فعالیتهای بخش کشاورزی را پوشش نمی داد.

وی بیان کرد: وجود نظام صنفی در بخش کشاورزی با ارتقای آگاهی کشاورزان و انسجام دادن و هماهنگ کردن فعالیت های آنان می تواند توسعه پایدار در بخش کشاورزی را زمینه سازی کند و با حضور بهره برداران در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی، بسترهای لازم را برای اجرای سیاستهای اصل 44 و واگذاری فعالیتهای تصدیگری به بخش غیردولتی فراهم کنند.

سیدمحمدی با اشاره به ماده 35 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بیان کرد: با تصویب این قانون مصوب تیرماه 1380 زمینه لازم برای تدوین نظام صنفی کارهای کشاورزی فراهم شد و از سال 1382 تلاش برای تدوین آیین نامه مذکور در دستور کار دفتر امور تشکلهای بخش کشاورزی قرار گرفت.

وی با اشاره به تصویب این آیین نامه توسط هیئت دولت ادامه داد: پس از بحث و بررسی فراوان در کمیسیونهای فرعی و اصلی هیئت دولت در 17 مردادماه 86 آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی تصویب و در 20 خردادماه 87 برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.

همچنین سهراب رمضان پور، مدیر ترویج سازمان جهادکشاورزی هرمزگان با اشاره به تشکیل این اصناف برای اولین بار در هرمزگان در جمع خبرنگاران گفت: این تشکلها هم اکنون در شهرستان های استان در حال تشکیل است و برای اولین بار در شهرستان بندرعباس این تشکل با حضور کشاورزان شهرستان بندرعباس تشکیل و هیئت مدیره متشکل از مهدی ابراهیمی، غلامشاه مسیحی، موسی خرسند، کبری اردشیری، سیدمجتبی هاشمی، عاشور ابراهیمی، نجف ابراهیمی به عنوان اعضای هیئت مدیره و اسفندیار خلاده و عبدالله آبیار به عنوان بازرس انتخاب شدند.

وی ضمن اشاره به برگزاری انتخابات بین کشاورزان در میناب هم ادامه داد: آقایان سیاوش بهادری به عنوان رئیس هیئت مدیره، سید سعید طالبی به عنوان نائب رئیس، یدالله رنجبر به عنوان خزانه دار، دادمحمد توکلی به عنوان منشی، عبدالله حاتمی به عنوان عضو اصلی و علی رئوفی به عنوان بازرس اصلی انتخاب شدند.