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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۳۹

300 میلیارد ریال برای تصفیه خانه فاضلاب مرکز گلستان تخصیص یافت

300 میلیارد ریال برای تصفیه خانه فاضلاب مرکز گلستان تخصیص یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان گفت: بیش از 300 میلیارد ریال اعتبار از بانک توسعه اسلامی برای بخش دوم تصفیه خانه فاضلاب گرگان تخصیص یافته است.

عباس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: یکی از سیاستهای وزارت نیرو در سالهای اخیر، ساماندهی سیستم جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب و احداث تصفیه خانه های مراکز استانهاست.

وی اظهار داشت: در گلستان این مسئله به دلیل وجود 200 هزار مشترک در رئوس برنامه های مدیران آب و فاضلاب استان قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: طول شبکه فاضلاب شهر گرگان بیش از 491 کیلومتر است که تا کنون بیش از 220 کیلومتر از آن اجرا شده است.

به گفته رضایی، تصفیه خانه فاضلاب این شهر در زمینی به مساحت 14 هکتار درحال اجراست که تاکنون در بخش سازه بیش از 85 درصد در بخش مکانیکال و نصب تجهیزات، بیش از 75 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گلستان، افق طرح را برای جمعیت 450 هزار نفری شهر گرگان بیان کرد و افزود: فاز اول تصفیه خانه فاضلاب این شهر برای جمعیت 150 هزار نفر با ظرفیت تصفیه 26 هزار مترمکعب در شبانه روز به بهره برداری می رسد.

وی افزود: مطالعات این پروژه از سال 1379 شروع و عملیات اجرایی این پروژه بزرگ از سال 1382 با اجرای خط انتقال باقطر هزار و 400 میلیمتر به طول بیش از سه کیلومتر آغاز شد.

وی عنوان کرد: پروژه جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر گرگان بر اساس برآوردهای اولیه نیازمند اعتبار بیش از 850 میلیارد ریال بوده که از این مقدار تاکنون حدود 300 میلیارد ریال هزینه شده است.

کد مطلب 978527

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