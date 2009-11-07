  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۰۶

همایش هفته الکترونیک مخابرات در دانشگاه امیرکبیر آغاز به کار کرد

همایش هفته الکترونیک مخابرات در دانشگاه امیرکبیر آغاز به کار کرد

دومین همایش هفته الکترونیک مخابرات امروز شنبه توسط انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی - رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این همایش گفت: برگزاری این همایش فرصت مغتنمی برای اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان است تا به شناساندن توانایی های محیط علمی و دانشکده مهندسی برق که یکی از پیشرفته ترین دانشکده ها در زمینه مهندسی برق است بپردازند و همچنین با نیازهای مختلف صنعت کشور که مرتبط با برق و مخابرات است آشنا شوند.

وی ادامه داد: آشنایی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد با زمینه های مختلف صنعت و تقاضاهای مطرح در آن از اهداف جانبی برگزاری این همایش است که باعث تربیت نیروی انسانی و برنامه ریزی در این زمینه شده است، همچنین جو اعتمادی بین مجموعه های علمی و صنعتی به وجود می آید که با برگزاری میزگردها، کارگاهها و سمینارها جو اعتماد بهتر و بیشتر شکل می گیرد.

رئیس دانشگاه امیرکبیر اضافه کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر یکی از دانشگاههای پژوهش محور است که جدا از انجام تحقیقات علمی در مرزهای دانش که در سطوح دکتری مطرح می شود، به انجام تحقیقات کاربردی پرداخته و دانشجویان در سطوح کارشناسی و ارشد نیز خود را به سمت انجام کارهای تحقیقاتی مرتبط با نیازهای مختلف صنعت برق، الکترونیک و مخابرات سوق داده اند.

وی با بیان اینکه بحث ارتباطی از جمله تلفن همراه امروزه از میان این صنعت می گذرد، گفت: در یکی دو دهه قبل تلفن سیار به عنوان ضرورت در جامعه احساس نمی شد اما امروزه به کارها و ارتباطات سرعت بخشیده و به پیشبرد کارها و برنامه ها کمک شایانی می کند.

کد مطلب 978528

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها