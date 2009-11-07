همایش هفته الکترونیک مخابرات در دانشگاه امیرکبیر آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی - رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این همایش گفت: برگزاری این همایش فرصت مغتنمی برای اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان است تا به شناساندن توانایی های محیط علمی و دانشکده مهندسی برق که یکی از پیشرفته ترین دانشکده ها در زمینه مهندسی برق است بپردازند و همچنین با نیازهای مختلف صنعت کشور که مرتبط با برق و مخابرات است آشنا شوند.

وی ادامه داد: آشنایی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد با زمینه های مختلف صنعت و تقاضاهای مطرح در آن از اهداف جانبی برگزاری این همایش است که باعث تربیت نیروی انسانی و برنامه ریزی در این زمینه شده است، همچنین جو اعتمادی بین مجموعه های علمی و صنعتی به وجود می آید که با برگزاری میزگردها، کارگاهها و سمینارها جو اعتماد بهتر و بیشتر شکل می گیرد.

رئیس دانشگاه امیرکبیر اضافه کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر یکی از دانشگاههای پژوهش محور است که جدا از انجام تحقیقات علمی در مرزهای دانش که در سطوح دکتری مطرح می شود، به انجام تحقیقات کاربردی پرداخته و دانشجویان در سطوح کارشناسی و ارشد نیز خود را به سمت انجام کارهای تحقیقاتی مرتبط با نیازهای مختلف صنعت برق، الکترونیک و مخابرات سوق داده اند.

وی با بیان اینکه بحث ارتباطی از جمله تلفن همراه امروزه از میان این صنعت می گذرد، گفت: در یکی دو دهه قبل تلفن سیار به عنوان ضرورت در جامعه احساس نمی شد اما امروزه به کارها و ارتباطات سرعت بخشیده و به پیشبرد کارها و برنامه ها کمک شایانی می کند.