به گزارش خبرگزاری مهر ، فرهاد دلقپوش گفت: تهران همانند هر شهر با اهمیت دنیا نیاز به سرمایه‌گذاری‌های اساسی دارد و تونل توحید در زمره چنین پروژه‌‌هایی قرار دارد.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسائل مدیریت شهری باید با نگاه غیرسیاسی مورد توجه قرار گیرد و عزم همگان بر این باشد تا با پرداختن به عملیات عمرانی، بخشی از مشکلات شهروندان کاسته شود.

این نماینده مجلس با بیان این که تونل توحید یکی از مهمترین اقدامات در عرصه مدیریت شهری است، گفت: وقتی چنین پروژه‌ای می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مردم را حل و فصل کند پس باید جدی تر از گذشته مورد توجه همگان قرار گیرد.

دلقپوش با تاکید بر این که ترافیک تهران نیاز به طرح‌های ابتکاری دارد تا از شرایط موجود رهایی یابد، گفت: بدون تردید تونل توحید می‌تواند به عنوان یک اقدام مهم در این عرصه تلقی شود و بخش عمده‌ای از مشکلات را برطرف کند.

نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی با بیان این که شهرهای دیگر کشور هم باید از این اقدامات درس بگیرند و به نسبت مشکلاتشان دست به چنین طرح‌هایی بزنند، گفت: بدون شک در کشور ما نیروهای خبره‌ای وجود دارند که می‌توانند توانمندی‌های خود را در عرصه‌های گوناگون به اثبات برسانند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در ماجرای تونل توحید شاهد استفاده از توانمندیهای نخبگان کشور بودیم و چنین اقداماتی، دلگرمی این قشر را برای حضور موثرتر در عرصه‌های سازندگی به دنبال خواهد داشت.