بسیج باید قابلیت خود را در دفاع از حکومت اسلامی به اثبات برساند / بسیج تجلی عزم ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین که در جمع کارکنان این سازمان سخن می گفت، مردم ایران را وارثان یک امانت الهی دانست و اظهار داشت: نعمت بزرگ حکومت اسلامی امانتی است که بار آن بر دوش همه سنگینی می کند و جامعه ما باید نشان دهد که شایسته و تحمل این امانت را دارد.

سردار نقدی ارکان حکومت اسلامی را اسلام و تجمع مردم حول این مکتب الهی عنوان کرد و گفت: وجود و بقاء نظام اسلامی مرهون همین دو رکن است.

وی با اشاره به صف آرایی دشمنان علیه نظام اسلامی گفت: شرق و غرب دراینکه این نظام نباید به نتیجه برسد متفق هستند وبا استفاده از راه های گوناگون در صدد هستند تا نظام را ناکارآمد جلوه دهند و به این منظور کارشکنی هایی در مسیر تحقق اهداف انقلاب نیز انجام می دهند.

جانشین فرمانده کل سپاه در بسیج با اشاره به ماموریت بسیج در تشکیل ده ها میلیونی گفت: برای ادامه راه انقلاب نیازمند یک وحدت همه جانبه هستیم و بسیج با سازماندهی وحدت مبتنی بر مکتب اسلام باید این مسیر گام های موثری بردارد.

سردار نقدی با اشاره به اینکه تا امروز به رغم اینکه حضرت امام و رهبری عزیز بسیج را فقط در شکل و قواره نظامی نخواسته اند، گفت: متاسفانه تصور بیشتر مردم از بسیج فقط شکل نظامی آن بوده که در برابر تهدیدات نظامی پاسخگو باشد اما باید دانست که بسیج فراتر از یک نیروی نظامی است.

نقدی باتاکید براینکه بسیج ده ها میلیونی نیازمند یک تلاش همه جانبه است، گفت: تشکیل بسیج ده ها میلیونی با سلایق، مذاهب اقوام، جنسیت و اقشار مختلف کار مشکلی است و باید یک چنین تکثری را به وحدت تبدیل کنیم که این نیازمند اخلاص و یک کار پیامبر گونه است.

وی روش های بوروکراسی و کاغذ بازی های امروز اداری با صرف اعتبارات کلان را در نگاه بسیج مردود دانست و گفت: روش تبلیغی امام هم کم هزینه بود و هم تاثیرگذار.

سردار نقدی با اشاره به اینکه در کشور هر جا گره ای هست می گویند نیازمند یک عزم ملی است، افزود: بسیج همان عزم ملی است.

وی تشریفات را از ساحت بسیج دور دانست و گفت: اگر مسئولی در بسیج به سمت تشریفات رفت و رنگ اتاق، میز و جایگاه و درجه و ... ذهنش را پر کرد نمی تواند بسیج را اداره کند.

سردار نقدی خاطر نشان کرد: امروز کار ما سخت تر از دیروز است و نیازمند یک سازمان جدی تر، کامل تر، عمیق تر و توانمندتر در عرصه های فکری و عملی هستیم و باید تولید فکر و اندیشه برتر کنیم.