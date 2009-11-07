اعزام بازیکنان خراسان رضوی به مسابقات قهرمانی بدمینتون کشوری

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، لیلا اقبال در جمع خبرنگاران افزود: این بازیکنان به سرپرستی فهیمه اصغری و مربیگری لیلا اقبال برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان از فردا تا بیست و پنجم آبان ماه عازم اراک می شوند.

جانشین نائب رئیس هیئت بدمینتون خراسان رضوی با اشاره به اینکه مسابقات بزرگسالان کشور از سطح بسیار بالایی در میان سایر رده های سنی برخوردار است، بیان کرد: بازیکنان تیم بزرگسالان خراسان رضوی سال گذشته موفق به کسب مقام سوم در این مسابقات شدند.

اقبال با بیان اینکه در حال حاضر بازیکن ثابت در تیم ملی نداریم، گفت: هر سال دو نفر انتخابی برای حضور در تیم ملی از استان خراسان رضوی دعوت می شوند.

وی از عملکرد سازمان تربیت بدنی استان خراسان رضوی انتقاد کرد و افزود: این سازمان هیچگونه حمایت مالی از بدمینتون بانوان در سطح استان ندارد و حتی بازیکنان حرفه ای باید خود هزینه خرید و تعمیر راکتهای خود را پرداخت کنند.

اقبال از تبعیض موجود در بدمینتون آقایان و بانوان ابراز تاسف کرد و تصریح کرد: از اعضای هیئت بانوان حتی برای اعزام بازیکنان به مسابقات هیچگونه حمایتی صورت نمی گیرد.

وی نبود حامی مناسب را از علل سقوط این تیم از دسته یک به دسته دو دانست و خاطرنشان کرد: با همه مشکلاتی که بدمینتون بانوان در سطح استان با آن مواجه است تاکنون بسیار خوب عمل کرده و مقام های اول تا چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.

مربی بدمینتون خراسان رضوی گفت: تاکنون برای تهیه لباس، راکت و هزینه رفت و آمد و اعزام بازیکنان با مشکلات عدیده ای روبرو بوده ایم.

وی ساعت سالن اختصاص یافته به بانوان را 13 تا 15 اعلام کرد و افزود: این ساعت بدترین ساعت برای تمرین است که در اختیار بانوان قرار گرفته و بقیه ساعات برای تمرین آقایان استفاده می شود.

لیلا اقبال به استقبال بیشتر بانوان از این رشته ورزشی اشاره کرد و گفت: داشتن سالن های سرپوشیده، تحرک و شادابی این رشته ورزشی و داشتن وسایل استفاده راحت از علل استقبال بانوان از این رشته ورزشی است.