به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش به مناسبت شصتمین سال تولد و سی امین سال فعالیت شیخ الاسلام الله شکور پاشازاده عالم دینی و رئیس اداره مسلمانان قفقاز در باکو برگزار می شود .

الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در مراسم افتتاحیه همایش از عضویت کشور باکو در سازمان کنفرانس اسلامی و همچنین انتخاب این کشور به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2009 به عنوان یک افتخار یاد کرد .

در این مراسم کریل اسقف اعظم روسیه، ایلیای دوم اسقف اعظم گرجستان، آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی بر ضرورت تقویت همبستگیهای دینی و همکاری کشورهای مختلف در زمینه گفتگوی ادیان تأکید کردند .

متن پیام سران کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران، امارات، اردن و تاجیکستان نیز در این همایش قرائت شد .

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در پیامی به این نشست دو روزه که از سوی حجت الاسلام اکبری قرائت شد بر لزوم هم اندیشی رهبران و پیروان ادیان توحیدی تأکید کرد .

همایش "گفتگوی بین ادیان و همکاریهای همه جانبه" عصر امروز با سخنرانی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در باکو به پایان می‌رسد .