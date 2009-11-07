گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- دفتر گفتمان جوان و اندیشه جوان معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی از برنامه‌ریزی برای برگزاری 1100 گفتمان جوان در نیمه دوم سال 88 در دانشگاه‌ها و سایر موسسات خبر داد. از این میزان تعداد 157 گفتمان دانشجویی در دانشگاهها و موسساتی همچون دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، موسسه آموزش عالی سوره، دانشگاه علوم پزشکی ایران، موسسه مدیریت تبادل دانش در شهر تهران و بیش از 960 گفتمان نیز در دانشگاههای سایر استان‌های کشور برگزار خواهد شد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم استفاده کاربردی از مفاهیم قرآنی را تکلیفی همگانی دانست و گفت: کاربردی کردن مفاهیم قرآنی لازمه دنیای امروز است. حجت⁯الاسلام عباس اسکندری در مراسم اختتامیه جشنواره قرآنی نوجوانان و جوانان که در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، با اشاره به ضرورت توجه جدی به مباحث قرآنی در جامعه اسلامی اظهار داشت: اشخاص، تشکلها و سازمانها و مجموعه⁯هایی که فعالیتهای قرآنی انجام می⁯دهند زمانی می توانند از عملکرد خود راضی باشند که قرآن کریم در اندیشه، گفتار و رفتار آحاد جامعه تجلی پیدا کرده باشد.

- سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی همدان گفت: با توجه به متنوع بودن اعتقادات دینی مردم همدان باید برای جلوگیری از چالشهای عزاداری ماه محرم برنامه‌ریزی شود. حجت الاسلام احد آزادیخواه در کار‌گروه مدیران ادارات تبلیغات اسلامی و کارشناسان تشکلهای دینی استان همدان با بیان این مطلب اظهار داشت: همدان یکی از استانهای متنوع از نظر اعتقادی است و با توجه به این تنوع برنامه عزاداری نیز با چالشهایی مواجه است که باید در مدت باقیمانده برای این موارد برنامه‌ریزی شود. وی با تاکید بر اینکه کمیسیون صدور مجوز از هم‌اکنون باید فعال شود، خاطرنشان کرد: جلسه‌های ستاد ساماندهی مراسم ماه محرم باید در استانها و سپس شهرستانها برگزار و ساز‌‌و‌کار‌های قانونی قبل از آغاز ماه محرم بررسی شود.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در جمع مدیران دفاتر شهرستانها و روحانیون مستقر این استان از شناخت معارف مهدویت به عنوان ضامن حیات اسلام یاد کرد و گسترش فرهنگ نورانی مهدویت را باعث رشد و بالندگی هر چه بیشتر جامعه دانست. حجت‌الاسلام بهشتی‌نژاد از بالا بردن سطح شناخت و آگاهی روحانیون نسبت به عقاید و آداب و رسوم پیروان مذاهب اسلامی و همچنین معرفی و نشر فرهنگ اهل بیت(ع) میان جوانان و نوجوانان به عنوان اهداف برگزاری این دوره یاد کرد و افزود: در اسلام اصولی وجود دارد که در شیعه بسیار پررنگ شده اند و این اصول به عنوان ضامن بقا و استمرار شیعه لقب گرفته اند که مهدویت یکی از این اصول است.

- مدیرکل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: کتابهای کف دستی پیرامون اشعار مذهبی در آستانه ماه محرم در بین مداحان 25 استان به سه زبان ترکی، عربی و فارسی توزیع می شود. حجت‌الا‌سلام یعقوب دیلمقانی افزود : کتابهای کف دستی در چهار جلد برای محرم و صفر پیش‌بینی شده که سه جلد آن قبل از محرم و یک جلد دیگر آن قبل از صفر در استان‌ها توزیع می‌شود. وی اظهار داشت: برای ارتقای علمی و معرفتی مداحان، آخرین محصولات فرهنگی نظیر کتاب شعر و نوحه خوانی قبل از فرا رسیدن ایام محرم در اختیار مداحان قرار می گیرد.

- جشنواره قرآنی نوجوانان و جوانان در قالب طرح اسوه⁯های نور در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم به کار خود پایان داد.

- اولین جلسه طرح نخبگان جوان اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران به میزبانی اداره شهرستان آمل برگزار می شود. علیرضا زرقانی، رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ این اداره کل با اعلام خبر فوق اظهار داشت: این جلسه با حضور40 نفر از مربیان و دبیران طرح مذکور به منظور آموزش توجیهی و با هدف توانمندسازی علمی و ارتقای سطح فکری و اخلاقی این مربیان و ایجاد وحدت رویه در شیوه اداره و نحو اجرای طرح تشکیل می شود.

- کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رودان هرمزگان گفت: جوانان و نوجوانان این شهرستان در استقبال بی نظیر خود از نمایشگاه کتاب عیدانه دیدن کردند. محمد شریف پور افزود: نمایشگاه کتاب عیدانه که به همت اداره تبلیغات اسلامی از ولادت امام رضا(ع) تا عید غدیر خم برپا شده با استقبال بی شائبه و بی نظیر جوانان و نوجوانان خواهر و برادر در اداره تبلیغات اسلامی روبرو شده است که این امر بسیار رضایتبخش است.

- رئیس حوزه هنری قم گفت: این مرکز تعامل بسیار خوبی با اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم دارد و این تعامل عمیقتر می⁯شود. وحید فرجی اظهار داشت: در حال حاضر کارگروهی متشکل از کارشناسان ادره کل تبلیغات اسلامی و حوزه هنری قم تشکیل شده تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت و ظرفیتهای این دو مجموعه، تعامل آنها عمیقتر شود. وی خاطرنشان کرد: تعامل اداره کل تبلیغات اسلامی و حوزه هنری باعث رشد و شکوفایی قابل توجهی در عرصه فرهنگ و هنر می⁯شود.