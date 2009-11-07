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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۴۳

اطلس فرهنگی خراسان جنوبی تهیه می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره ‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: اطلس فرهنگی استان خراسان‌جنوبی با همکاری صدا و سیمای استان و سایر نهادهای فرهنگی در حال تهیه و پیگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری ‌فر در جمع کارشناسان امور فرهنگی استان افزود: با توجه به فرهنگ و ملیتی که داریم باید ارزشهای دینی را در جامعه تبیین کنیم و وظیفه خود را در حفظ هویت ملی و منطقه‌ ای به خوبی انجام دهیم.

وی اضافه کرد: هم مرز شدن با افغانستان، ورود قاچاق و مواد مخدر به استان، اوقات فراغت جوانان، توجه به خرده فرهنگهای جامعه، توجه به تحکیم وحدت قومی، ارزشهای دفاع مقدس، موسیقی ‌های محلی، چالشهای فراروی جوانان، مسکن‌، ازدواج آنان، جشنها و مناسبتها، امر به معروف و نهی از منکر و عرفانهای انحرافی باید در سیاست گذاری ‌های شورای فرهنگ عمومی مدنظر قرار گیرد.

مطهری ‌فر در ادامه شورای فرهنگ عمومی را از نهادهای مؤثری دانست که مهم‌ترین وظیفه آن سیاست گذاری و به دنبال آن هدایت و نظارت بر فرهنگ عمومی جامعه است، اظهار داشت: ریاست شورای فرهنگ عمومی در سطح استانها با ائمه جمعه و نائب رئیس آن استانداران و در سطح شهرستانها نیز با فرمانداران است.

وی با بیان اینکه مدیران دستگاه‌‌های فرهنگی استان باید به منظور اصلاح امور و ارتقای سطح عمومی تلاش کنند، افزود: برای تحقق اهداف این شورا نیز به هدایتگری‌ های منسجم و منظم نیاز است و همسویی، هماهنگی و استفاده از صاحب نظران در برنامه‌ریزی‌ های فرهنگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سرپرست اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: شناخت از وضع فرهنگ عمومی و اطلاع ‌رسانی از دیگر وظایف شورا است و باید برای ارتقای فرهنگ ‌عمومی بین دستگاه ‌های مختلف تعامل برقرار شود.

کد مطلب 978540

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