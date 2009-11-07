اجرای طرح پایش سلامت برای دانشجویان علوم پزشکی تا 10 آذر

به گزارش خبرنگار مهر، طرح پایش سلامت روانشناختی دانشجویان علوم پزشکی با همکاری ادارات مشاوره دانشجویی سراسر کشور به منظور ترسیم سیمای وضعیت سلامت روانشناختی دانشجویان برگزار می شود.

حدود 30 هزار دانشجوی جدید الورود در رشته های مختلف علوم پزشکی و در مقاطع کاردانی، کارشناسی، دکتری حرفه ای و کارشناسی ارشد در طرح پایش سلامت مورد ارزیابی قرار می گیرند.

برنامه پیگیری و پایش مستمر دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 89 - 88 بر اساس پرسشنامه، G.H.Q-23 انجام می گیرد. اطلاعات این پرسشنامه ها توسط مراکز دفاتر مشاوره تجزیه و تحلیل می شود و پس از آن دانشجویان مشکوک به اختلال شناسایی شده و به تفکیک رشته و دانشکده های مربوطه به وزارت بهداشت ارسال می شود.

دانشجویان مشکوک به اختلال به صورت کتبی به دفاتر مشاوره دعوت می شوند و پس از مصاحبه های سازمان یافته و ارزیابی مجدد وضعیت روانشناختی کلیه دانشجویان مشکوک به اختلال پرونده ای برای دانشجویان مربوطه در ادارات مشاوره تشکیل می شود.

پایش منظم وضعیت تحصیلی و روانشناختی دانشجویان در طول تحصیل از جمله اهداف طرح پایش سلامت دانشجویان است.

پیش از این افسانه صادقی - مسئول دفتر مرکزی مشاوره معاونت دانشجویی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز طرح پایش سلامت دانشجویان علوم پزشکی در آبان ماه خبر داده بود.