96 میلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد استان یزد پرداخت شد

حمیدرضا نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: مبلغ 43 میلیارد و 737 میلیون ریال از مبلغ یاد شده به صورت کمکهای معیشتی و مبلغ 19 میلیارد و 94 میلیون ریال آن نیز در زمینه ایجاد اشتغال به خانواده‌ها و مددجویان تحت پوشش این نهاد حمایتی پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در زمینه ارائه خدمات عمرانی شامل احداث، مرمت و تعمیر منازل مسکونی نیز در این استان اقدامات ویژه‌ای برای مددجویان انجام شده و بیش از 12 میلیارد ریال نیز در این بخش هزینه شده است.

نصیری همچنین افزود: در بخش خدمات بهداشتی و درمانی نیز بیش از چهار میلیارد و 531 میلیون ریال برای 21 هزار و 522 نفر از بیمه‌شدگان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد پرداخت شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه یکی از مهمترین رسالتهای کمیته امداد اجرای برنامه‌های فرهنگی - آموزشی همچنین رسیدگی به وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش این نهاد است، افزود: امسال در بخش امور فرهنگی و آموزش هفت هزار و 924 دانش‌آموز و دانشجوی تحت حمایت این نهاد از خدمات مختلف این بخش بهره‌مند شدند و مبلغ دو میلیارد و 250 میلیون ریال در این زمینه هزینه شد.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد همچنین با اشاره به اینکه بخشی از پرداختهای کمیته امداد استان یزد نیز در سال جاری مربوط به تامین جهیزیه و کمک هزینه ازدواج بوده است، بیان داشت: امسال 521 نفر از مددجویان تحت پوشش این نهاد از جهیزیه و کمک هزینه ازدواج برخوردار شدند و به این تعداد از افراد یاد شده، یک میلیارد و 221 میلیون ریال اختصاص یافت.

وی یادآور شد: همچنین هزار و 623 مورد وام قرض‌الحسنه بدون بهره نیز به مبلغ هفت میلیارد و 9 میلیون ریال به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد اعطا شد.