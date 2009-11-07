توافقی در مسئله کرکوک حاصل نشده است/ مهلت یک ساعته برای حل اختلافات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العربیه ، برخی نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به پافشاری نمایندگان کرد بر تقاضاهای خود در مسئله کرکوک، رسیدن به توافق در این مسئله را طی جلسه امروز نا ممکن می دانند.

این در حالی است که پارلمان عراق روز پنج شنبه با اعلام توافق ابتدایی در مسئله کرکوک، از رای گیری نهایی درباره این موضوع در روز شنبه خبر داده بود.

بر این اساس با وجود حضور مکرر سفیر ترکیه و آمریکا در پارلمان عراق حل مسئله کرکوک تاکنون به بن بست رسیده است.

پیش بینی می شود پارلمان عراق با ناکامی امروز تصویب قانون انتخابات را به چند روز آتی موکول کند.