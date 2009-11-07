  1. بین الملل
  2. سایر
۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۰۴

منابع آگاه پارلمانی عراق:

توافقی در مسئله کرکوک حاصل نشده است/ مهلت یک ساعته برای حل اختلافات

توافقی در مسئله کرکوک حاصل نشده است/ مهلت یک ساعته برای حل اختلافات

منابع آگاه پارلمانی لحظاتی پیش با اعلام اینکه همچنان توافقی در مسئله کرکوک رخ نداده است، از مهلت یک ساعته برای حل این اختلافات خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العربیه ، برخی نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به پافشاری نمایندگان کرد بر تقاضاهای خود در مسئله کرکوک، رسیدن به توافق در این مسئله را طی جلسه امروز نا ممکن می دانند.

این در حالی است که پارلمان عراق روز پنج شنبه با اعلام توافق ابتدایی در مسئله کرکوک، از رای گیری نهایی درباره این موضوع در روز شنبه خبر داده بود.

بر این اساس با وجود حضور مکرر سفیر ترکیه و آمریکا در پارلمان عراق حل مسئله کرکوک تاکنون به بن بست رسیده است.

پیش بینی می شود پارلمان عراق با ناکامی امروز تصویب قانون انتخابات را به چند روز آتی موکول کند.

کد مطلب 978544

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها