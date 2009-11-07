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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۴۲

70 درصد مدارس غیرانتفاعی کشور استیجاری هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: جانشین پشتیبانی و توسعه مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: 70 درصد مدارس غیردولتی کشور استیجاری هستند و بیش از 70 درصد درآمد این مدارس نیز برای اجاره بها صرف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوطالب حافظی ظهر شنبه در جلسه مشترک هیئت مؤسسان مدارس غیرانتفاعی وزارت آموزش و پرورش و استان گلستان در گرگان افزود: خداوند به ما فرصتی داده است تا به کمک آن بتوانیم کاری را انجام دهیم.

جانشین پشتیبانی و توسعه مدارس غیرانتفاعی کشور گفت: تشکیل مدارس غیردولتی برای این است که تا مدلهای جدیدی ارائه شود و این مدارس باید منشاء نوآوری، خلاقیت و تولید ایده باشند و در فضایی که شکل می گیرد بستر اجرایی آن را فراهم کنیم.

ولی الله شهابی مدیر مشارکتهای مردمی سازمان آموزش و پرورش گلستان نیز گفت: مقدس تر از تعلیم و تربیت در حکومت اسلامی نداریم و باید از مسیر و ریلی که برای تعلیم و تربیت کشور مشخص شده است خارج نشویم تا به اهداف آموزشی و تربیتی مورد نظرمان برسیم.

وی اظهار داشت: امروز برای تولیدات فرهنگی حد و مرزی نیست و هیچ کس نمی تواند از آن جلوگیری کند بلکه باید با بلوغ فکری، فرهنگی و سیاسی، ایجاد آمادگی، مصونیت بخشی فرهنگی را داشته باشیم.

کد مطلب 978546

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