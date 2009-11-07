70 درصد مدارس غیرانتفاعی کشور استیجاری هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوطالب حافظی ظهر شنبه در جلسه مشترک هیئت مؤسسان مدارس غیرانتفاعی وزارت آموزش و پرورش و استان گلستان در گرگان افزود: خداوند به ما فرصتی داده است تا به کمک آن بتوانیم کاری را انجام دهیم.

جانشین پشتیبانی و توسعه مدارس غیرانتفاعی کشور گفت: تشکیل مدارس غیردولتی برای این است که تا مدلهای جدیدی ارائه شود و این مدارس باید منشاء نوآوری، خلاقیت و تولید ایده باشند و در فضایی که شکل می گیرد بستر اجرایی آن را فراهم کنیم.

ولی الله شهابی مدیر مشارکتهای مردمی سازمان آموزش و پرورش گلستان نیز گفت: مقدس تر از تعلیم و تربیت در حکومت اسلامی نداریم و باید از مسیر و ریلی که برای تعلیم و تربیت کشور مشخص شده است خارج نشویم تا به اهداف آموزشی و تربیتی مورد نظرمان برسیم.

وی اظهار داشت: امروز برای تولیدات فرهنگی حد و مرزی نیست و هیچ کس نمی تواند از آن جلوگیری کند بلکه باید با بلوغ فکری، فرهنگی و سیاسی، ایجاد آمادگی، مصونیت بخشی فرهنگی را داشته باشیم.