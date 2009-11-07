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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۳۶

تیم ملی موی تای کشور به مسابقات جهانی تایلند اعزام می شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: کاپیتان تیم ملی موی تای کشور از اعزام این تیم به مسابقات جهانی موی تای تایلند خبر داد.

جعفر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تیم ملی موی تای کشور به مسابقات جهانی موی تای که در کشور تایلند برگزار می شود، اعزام خواهد شد.

کاپیتان تیم ملی موی تای کشور خود دارنده 11 دوره قهرمانی جهان در موی تای، کیک بوکسینگ حرفه ای و آماتور است و به تازگی عنوان سلطان رینگ جهان را در کشور ترکیه به خود اختصاص داده است.

وی پس از انجام این دوره رقابتها به مسابقات حرفه ای K1 که در کشور ژاپن برگزار می شود اعزام می شود، مسابقات موی تای قهرمانی جهان اذر ماه امسال در کشور تایلند برگزار می شود.

کد مطلب 978549

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