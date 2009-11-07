تیم ملی موی تای کشور به مسابقات جهانی تایلند اعزام می شود

جعفر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تیم ملی موی تای کشور به مسابقات جهانی موی تای که در کشور تایلند برگزار می شود، اعزام خواهد شد.

کاپیتان تیم ملی موی تای کشور خود دارنده 11 دوره قهرمانی جهان در موی تای، کیک بوکسینگ حرفه ای و آماتور است و به تازگی عنوان سلطان رینگ جهان را در کشور ترکیه به خود اختصاص داده است.

وی پس از انجام این دوره رقابتها به مسابقات حرفه ای K1 که در کشور ژاپن برگزار می شود اعزام می شود، مسابقات موی تای قهرمانی جهان اذر ماه امسال در کشور تایلند برگزار می شود.