حاجی بابایی مدیری توانمند است/ محصولی نمایندگان را قانع کند

مجید نصیرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معرفی حمیدرضا حاجی بابایی از سوی رئیس جمهور بعنوان وزیر پیشنهادی آموزش وپرورش، اظهار داشت: پیش بینی می کنم که حاجی بابایی در گرفتن رای اعتماد از مجلس مشکلی نداشته باشد و حتی به دلیل آشنایی وی با لایه های مختلف مدیریتی وزارت آموزش وپرورش و همچنین توانمندی در امرمدیریتی، رای بالایی از نمایندگان را بخود اختصاص دهد.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس سکانداری در وزارت آموزش وپرورش را امری بسیار نفس گیر دانست وافزود: با توجه به سیاست کنترل جمعیت که در سالهای پیش اعمال شد، درحال حاضر با کاهش تعداد دانش آموز در مدارس مواجهیم و از سویی دیگر با رشد فزاینده ساختار اداری در آموزش وپرورش نیز روبرو هستیم.

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه حاجی بابایی با ارائه برنامه مناسب بتواند از عهده این مسئولیت سنگین برآید، گفت: البته حاجی بابایی باید تلاش بسیار زیادی در جهت رشد کمی وکیفی وزارت آموزش و پرورش نماید تا هرچه زودتر به اهداف نظام در این رابطه دست پیدا کنیم.

وی در ادامه به معرفی صادق محصولی از سوی رئیس جمهور بعنوان وزیر پیشنهادی رفاه وتامین اجتماعی اشاره کرد وافزود: محصولی در جلسه ای به من تاکید کرد که "مطلقا مسئولیت اجرایی نخواهد پذیرفت" واگر هم اکنون وی بعنوان وزیر رفاه معرفی شود این موضوع با گفته وی در تضاد خواهد بود.

وی با بیان اینکه محصولی باید دلیل قانع کننده ای داشته باشد که هم اکنون می خواهد برخلاف گفته قبلی خود عمل نماید، عنوان کرد: حضور در وزارت رفاه تخصص های خاص خود را می طلبد که طبیعتا محصولی در سالهای گذشته با این سنخ از امور فاصله بسیار زیادی داشته است.

وی با تاکید براینکه محصولی باید برای تصدی پست وزارت رفاه برنامه جامع وکاملی را در خصوص مسائل رفاهی جامعه ارائه کند، گفت: ارائه برنامه رفاهی که بیشتر به اقشار ضعیف جامعه اختصاص خواهد یافت قطعا از تخصص محصولی خارج است.

نصیرپور در پایان گفت: اگر برنامه محصولی را افراد دیگری بنویسند، وی در اجرا با مشکل مواجه شده وتوفیق چندانی هم در این رابطه حاصل نخواهد کرد مگر اینکه در جلساتی، نمایندگان را بدلیل چرخش فکری خود اقناع کند.