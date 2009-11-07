  1. سیاست
  2. سایر
۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۱۸

احمدی نژاد به کرزای تبریک گفت

احمدی نژاد به کرزای تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی با تبریک انتخاب مجدد حامد کرزای به عنوان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اظهار امیدواری کرد روابط حسنه موجود میان دو کشور بیش از گذشته در همه زمینه‌های مورد علاقه دو طرف گسترش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تبریک محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور خطاب به حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان بدین شرح است:

انتخاب مجدد جناب عالی را به عنوان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که نشانگر اعتماد و حمایت ملت بزرگ افغانستان به حضرت‌عالی و برنامه‌های دولت است به آن جناب و ملت دوست آن کشور صمیمانه تبریک می‌گویم. امیدوارم در دوره جدید، روابط حسنه موجود میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان بیش از گذشته در همه زمینه‌های مورد علاقه دوطرف و در جهت منافع دو ملت هم زبان و همسایه ایران و افغانستان گسترش یابد.

از خداوند متعال ، استمرار سلامتی و موفقیت جناب عالی، سربلندی و بهروزی ملت شریف افغانستان و تحکیم روز افزون پیوندهای دوستی میان دو کشور را مسئلت دارم.

کد مطلب 978554

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها