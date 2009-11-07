احمدی نژاد به کرزای تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تبریک محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور خطاب به حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان بدین شرح است:

انتخاب مجدد جناب عالی را به عنوان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که نشانگر اعتماد و حمایت ملت بزرگ افغانستان به حضرت‌عالی و برنامه‌های دولت است به آن جناب و ملت دوست آن کشور صمیمانه تبریک می‌گویم. امیدوارم در دوره جدید، روابط حسنه موجود میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان بیش از گذشته در همه زمینه‌های مورد علاقه دوطرف و در جهت منافع دو ملت هم زبان و همسایه ایران و افغانستان گسترش یابد.

از خداوند متعال ، استمرار سلامتی و موفقیت جناب عالی، سربلندی و بهروزی ملت شریف افغانستان و تحکیم روز افزون پیوندهای دوستی میان دو کشور را مسئلت دارم.