همزیستی مسالمت آمیز ادیان در دیدار پاپ و نظربایوف مورد تأکید قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ای کی آی، براساس بیانیه واتیکان در رابطه با دیدار پاپ بندیکت شانزدهم با نورسلطان نظربایوف رئیس جمهوری قزاقستان، در طول این گفتگوهای صمیمانه توجه دو طرف در پرتو بخشنامه اخیر پاپی به مسئله بحران اقتصادی، گفتگوی بین ادیان و ارتقای صلح در آستانه رسیدن ریاست دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا به قزاقستان مورد توجه قرار گرفت.

سازمان امنیت و همکاری اروپا بزرگترین سازمان امنیتی منطقه ای است که 56 عضو آن در سراسر نقشه جغرافیایی از ونکوور کانادا تا ولادیوستوک روسیه گسترده شده است. قزاقستان قرار است ریاست این سازمان را در سال 2010 برعهده گیرد.

نظربایوف پس از دیدار با پاپ با تارچیزیو برتونه و اسقف اعظم دامنیک مومبارتی دیدار کرد.

واتیکان طی این بیانیه بر روابط مثبت میان کلیسای کاتولیک و قزاقستان به عنوان کشوری با اکثریت جمعیت مسلمان تأکید کرد.

نظربایوف به منظور دیدار با رئیس جمهور و نخست وزیر ایتالیا به این کشور سفر کرده است.

اسلام بزرگترین دین قزاقستان است که پس از آن پیروان کلیسای ارتدکس روسیه جمعیت بسیاری را به خود اختصاص داده اند، از این رو این کشور فعالیتهای بسیاری به منظور ترویج گفتگوی بین ادیان در کشور دنبال می کند.

