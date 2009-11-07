تاکید ایران و پاراگوئه بر گسترش همکاری در صنعت ، انرژی و عمران

به گزارش خبرگزاری مهر ، الخاندرو حامه فرانکو مشاور رئیس جمهور پاراگوئه که در تهران بسر می برد روز شنبه با منوچهر متکی دیدار کرد.

در این دیدار راههای توسعه روابط دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت و پیرامون تحولات مهم منطقه ای و بین المللی و همکاریها در این زمینه گفتگو و تبادل نظر شد.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سیاستهای غلط قدرتها در منطقه از جمله در عراق و افغانستان که حاصل آن توسعه افراط گرایی و ناامنی و بی ثباتی بیشتر بوده است، تقویت همکاری ها و ارتباط بیشتر میان کشورها را بهترین راه برای استقرار ثبات، آرامش، امنیت و توسعه و رفاه ملت ها توصیف کرد.

متکی با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای بسط همکاری های اقتصادی و تجاری با پاراگوئه، ظرفیت ها و توانمندیهای بخش خصوصی در ایران را در حوزه های انرژی، اکتشاف نفت و گاز، ساخت نیروگاه ، سد، جاده، تولید کالا با کیفیت بالا، تولید و صدور اتومبیل و تراکتور و ارائه خدمات صنعتی و کشاورزی برشمرد.

مشاور رئیس جمهور پاراگوئه نیز تصریح کرد: به عنوان یک تاریخ دان تاکید می کنم که ایران کشوری بزرگ با مردمی بزرگ است و با تاریخی کهن و دیرینه برخوردار است و لازم است با تقویت مناسبات فرهنگی ، مردم پاراگوئه با فرهنگ و ادب غنی ایران آشنا شوند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه سفرش به ایران سرآغاز خوبی برای شروع روابط و همکاری های همه جانبه در کشور باشد تصریح کرد: ما علاقمندیم بخش خصوصی ایران در تمامی حوزه های اقتصادی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و عمرانی پاراگوئه مشارکت فعالی داشته باشد.

مشاور رئیس جمهور پاراگوئه همچنین آخرین تحولات در منطقه آمریکای لاتین را تشریح کرد.