توسعه همکاریهای ایران و عراق در صنعت برق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی توانیر، در نشست مشترک جمعی ازمدیران ارشد صنعت برق کشور با عامر احمد عبدالمجید معاون وزیر برق عراق، بهزاد با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران هم اکنون همکاری خوبی در زمینه صنعت برق با کشور همسایه عراق دارد، تاکید کرد: ما آماده همکاریهای بیشتری در مورد ایجاد تاسیسات تولید و انتقال برق در این کشور هستیم.

وی به بهره برداری از خط 400 کیلوولت خرمشهر – حارثه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر خط 132 کیلوولت سرپل ذهاب – خانقین و خط 400 کیلوولت کرمانشاه – دیاله، کار انتقال برق به عراق را بر عهده دارد.

بهزاد همچنین از احداث خط 63 کیلوولت مریوان – پنجوین خبر داد و گفت: این خط برق دار شده و آماده انتقال برق به کشور عراق است.

مدیرعامل شرکت توانیر افزود: 75 کیلومتر از خط انتقال 400 کیلوولت کرخه – الاماره که 150 کیلومتر طول دارد به زودی در داخل خاک ایران آغاز خواهد شد و امیدواریم که مراحل اجرایی این طرح در داخل خاک عراق نیز به زودی آغاز شود.

وی همچنین از توافق احداث یک خط 230 کیلوولت بین اورامانات – سیدصادق با کردستان عراق خبر داد و گفت: در صورت صدور مجوز نهایی این طرح از سوی وزارت برق عراق، این خط تا سال 1390 برق دار می شود.

مدیرعامل توانیر با اشاره به بازدید اخیر خود از اجرای طرحهای تولید و توزیع برق در شهرهای نجف و کربلا، اظهار امیدواری کرد وضعیت عراق به گونه ای پیش برود که با عراق تبادل دو طرفه برق وجود داشته باشد.

عامراحمد عبدالمجید، معاون وزیر برق عراق در امور توزیع نیز در این دیدار با قدردانی از جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در زمینه تبادل برق با عراق، گفت: نقش شرکت توانیر قابل ستایش است و ما علاقه مندیم با توجه به امکانات ایران، این تبادل را افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه تبادل فنی بین کارشناسان صنعت برق دو کشور نیز رو به افزایش است، اظهار امیدواری کرد در جریان این سفر زمینه های توسعه و تحکیم روابط دو کشور فراهم شود.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد با فعال تر شدن شبکه تولید و انتقال برق عراق، شبکه برق دو کشور در شرایطی قرار بگیرد که عراق تنها وارد کننده برق از ایران نباشد بلکه یک جریان مبادله برق بین دو طرف برقرار شود که این اتفاق، منافع مالی و فنی فراوانی برای هر دو طرف به همراه خواهد داشت.

معاون وزیر برق عراق همچنین خواستار تسریع در اجرای دو طرح نیروگاهی مورد توافق صانیر و توانیر با وزارت برق عراق در شهر نجف و شهرک الصدر بغداد شد و گفت: این دو طرح گام مثبتی برای همکاری دو کشور است که اجرای آنها به گام های بیشتری نیاز دارد.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط سالهای اخیر عراق که موجب به تعویق افتادن بسیاری از طرح های توسعه در این کشور شد، اما با این وجود ایران از هیچ کمک و همکاری دریغ نکرد به طوری که ما علاقه مندیم پس از رسیدن عراق به یک ثبات لازم، ایران در اولویت اجرای طرح های توسعه ای ما باشد.

در ادامه این نشست بنی هاشمی، مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران با اشاره به فعالیتهای عمرانی این سازمان در عراق، گفت: 12 دستگاه دیزل ژنراتور در حرمین شریفین و یک دستگاه سیار 132 کیلوولت در کربلا نصب شده، ضمن اینکه از تعداد 22 دستگاه ترانسفورماتور 30 مگاولت آمپری که قرار است طبق قرارداد تحویل عراق شود 6 دستگاه به این کشور منتقل شده است.

وی همچنین از احداث دو ایستگاه 132 کیلوولت در منطقه کوفه شهر نجف و یک ایستگاه نیز در غرب کربلا خبر داد و گفت: کارهای ساختمانی این طرح ها در مراحل نهایی است و نصب تجهیزات آنها بیش از 70 درصد کامل شده است. همچنین ساخت 4 ایستگاه 33 کیلوولت در شهر نجف در حال اجرا است که به زودی بهره برداری از آنها آغاز می شود.

