استیو جابز به عنوان بهترین مدیر دهه اخیر انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استیو جابز به دلیل ابتلا به سرطان پانکراس از ژانویه گذشته از ریاست اپل کناره گیری کرده و در آوریل 2009 تحت عمل جراحی پیوند کبد قرار گرفت.

وی به دلیل بیماری دو بار از شرکت در مجامع عمومی اپل امتناع کرد که نخستین بار در 6 ژانویه در اجلاس "دنیای مک" و دومی در 9 ژوئن 2009 در اجلاس WWDC اتفاق افتاد که در اجلاس دوم به جای جابز، فیل شیلر معاون رئیس اپل "آی- فن" جدید این شرکت را معرفی کرد.

نخستین حضور رئیس اپل در اجلاس این شرکت در 9 سپتامبر 2009 انجام شد. در این اجلاس استیو جابز نسل جدیدی از "آی- پاد" را عرضه کرد و و اظهار داشت که پیوند کبد خود را از یک جوان 25 ساله که در یک حادثه رانندگی جان خود را از دست داده بود دریافت کرده است.

اکنون مجله فورچون در رده بندی جدید خود، استیو جابز را به عنوان بهترین مدیر دهه اخیر برگزیده است.

به نوشته این مجله، دهه استیو جابز از سال 1997 آغاز شد. زمانی که این مدیر اجرایی پس از دوازده سال دوری به هدایت اپل بازگشت و خط تولید رایانه های "آی- مک" را راه اندازی کرد.

موفقیت این دستگاه موجب شد که ساختار مدیران ارشد این شرکت از نوع چیده شده و مشکلات مالی این اپل که در حال توسعه محصولات جدید بود حل شود.

از مهمترین محصولات اپل که ارزش تکنولوژیکی بالایی دارند و همگی در دهه اخیر عرضه شده اند می توان به "آی- پاد"، "آی- تیونز" و "آی- فن" اشاره کرد.