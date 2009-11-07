نقد "روز هزار ساعت دارد" در کانون ادبیات ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که روز دوشنبه 18 آبان با حضور نویسنده این اثر برگزار می‌شود عنایت سمیعی شاعر و منتقد ادبی، یوسف علیخانی داستان‌نویس و محمد‌رضا گودرزی داستان‌نویس و منتقد ادبی به بررسی و نقد رمان "روز هزار ساعت دارد" خواهند پرداخت.

گودرزی، مسئول بخش داستان کانون ادبیات ایران، در گفتگو با مهر درباره علت انتخاب این رمان برای نقد و بررسی عنوان کرد: بن‌مایه‌های فرهنگی این رمان از علل اصلی انتخاب برای نشت نقد و بررسی در کانون ادبیات ایران است.

وی توضیح داد: برخلاف بسیاری از آثار ادبی که این روزهای منتشر می‌شود و بیشتر به نظر ترجمه می‌رسد تا یک اثر بومی، "روز هزار ساعت دارد" انعکاس باورها و آداب و رسوم سرزمین ماست.

گودرزی اضافه کرد: توجه به فنون داستان‌نویسی و نثر عالی این اثر از دیگر نکات برجسته‌ای است که ما را برآن داشت تا به نقد و بررسی آن بپردازیم.

"روز هزار ساعت دارد" رمانی است که مانند شعری بلند و موزون نوشته شده‌است. نویسنده در این اثر می‌کوشد با خلق فضایی ویژه و انتزاعی، نا همگونیهای موجود را به نمایش بگذارد. رمان "روز هزار ساعت دارد" دومین رمان حیدری ملک ‌میان (پس از رمان "مرگ بی‌توبه مرگ بی وصیت") است که سال گذشته از سوی نشر افق چاپ و منتشر شده‌ و با استقبال خوب مطبوعات و اهالی کتاب مواجه شده ‌است.

دویست و پنجاه و نهمین نشست هفته کانون ادبیات، ساعت 16:30 در سالن اجتماعات این مرکز واقع در خیابان مفتح جنوبی، روبروی ورزشگاه شیرودی، خیابان اردلان پلاک 25 آغازمی‌شود.