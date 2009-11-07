3800 هکتار قرارداد کشت آفتابگردان در گلستان منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مصطفی مصطفی لو عصر شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: سطح کشت شده این محصول سه هزار و 525 هکتار بوده که بیشتر به صورت روغنی کشت شده است.

وی اظهار داشت: سطح کشت بدون قرارداد برای مصارف آجیلی دو هزار و 263 هکتار بوده که در مجموع پنج هزار و 788 هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیر کشت آفتابگردان رفته است.



وی افزود: پیش بینی می شود تا پایان زمان برداشت بیش از هفت هزار کیلوگرم دانه آفتابگردان به صورت روغنی و آجیلی از زمین های کشاورزی استان برداشت شود.

مصطفی لو بیان داشت: زارعینی که جهت کشت آفتابگردان با سازمان جهادکشاورزی قرارداد منعقد کرده اند مقدار 439 تن کود شیمیایی و به میزان 25 هزار و 208 کیلوگرم انواع بذور در بین آنها توزیع شده است.



معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: برداشت آفتابگردان از اوایل شهریور ماه آغاز شده و قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پنج هزار و 700 ریال بوده و مباشرت خرید نیز برعهده سازمان تعاون روستایی بوده که تاکنون بیش از دو تن از کشاورزان استان دانه آفتابگردان خریداری شده است.

وی یادآور شد: آفتابگردان یک گیاه کم توقع نسبت به کم آبی بوده و باید قابلیت این نوع محصولات به ویژه در اراضی شمال توسعه یابد.