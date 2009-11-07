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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۳۵

بنائیان سفید عنوان کرد:

نمره آموزش ‌و پرورش کنونی بالای 16است/ تدوین برنامه پنجم توسعه آموزش و پرورش

نمره آموزش ‌و پرورش کنونی بالای 16است/ تدوین برنامه پنجم توسعه آموزش و پرورش

رئیس مرکز برنامه‌ریزی‌ و نظارت راهبردی آموزش و پرورش گفت: از لحاظ کمی به آموزش و پرورش نمره بالای 16 می دهم و از لحاظ کیفی با توجه به گستردگی آموزش و پرورش، گروه مخاطب آن و امکانات و اعتبارات اختصاص یافته وضعیت مطلوب را برای آن انتخاب می کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنائیان سفید روز شنبه در نشستی خبری که برای تشریح فعالیت‌های مرکز برنامه‌ریزی‌، نظارت راهبردی و تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش برگزار شد با اشاره به 18 آبان که روز ملی کیفیت و استاندارد است، گفت: نظامند و به روز بودن عناصر مدرسه، ایجاد رضایت و اعتماد از مدرسه برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها، آموزش درست مبتنی بر نیاز جامعه و سوادآموزی اثر بخش و ارائه آموزشهای کاربردی از مصادیق تبیین کیفیت و استاندارد در آموزش و پرورش است.

وی وزارت آموزش و پرورش را بزرگترین وزارتخانه در کشور خواند و اظهار کرد: همچنین نحوه تخصیص بودجه برای بزرگترین دستگاه اجرایی که بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور را به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت پوشش قرار می دهد و امسال 10 هزار میلیارد تومان برای بودجه آن تعیین شده در تبیین استانداردهای کیفیت لحاظ شده است.

رئیس مرکز تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش به مرحله نهایی رسیده و طبق پیش‌بینی ها تا آذر ماه پس از تصویب شورای مشورتی به شورای عالی آموزش و پرورش برای تصویب نهایی ارسال خواهد شد.

این مسئول در پاسخ به ضمانت اجرایی شدن تئوریها و نظریه پردازی‌های تحول بنیادین آموزش و پرورش تاکید کرد: زمینه‌های اجرایی این تحول تا سطح مدارس دیده شده است.

وی اظهار کرد: اجرای کلی تحول بنیادین آموزش و پرورش به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش و انقلاب فرهنگی بستگی دارد و اجرای کل آن از سال دوم برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است.

تحت وب بردن سیستم اداری آموزش و پرورش پس از 30 سال

بنائیان سفید از تحت وب بردن و به روز کردن 30 سیستم اداری DOS اعم از سیستمهای دانش‌آموزی و سیستم "بکفا"ی پرسنل برای اولین بار در ابتدای مهر ماه خبر داد و افزود: این تغییر پس از 30 سال در آموزش و پرورش روی داده است. 

وی همچنین به آماده شدن مدل اصلاح الگوی مصرف در آموزش و پرورش برای اولین بار اشاره کرد و گفت: این مدل نیز تا پایان آبان ماه نهایی می‌شود.

بررسی سیاستهای کلی آموزش و پرورش در مجمع تشخیص مصلحت نظام

رئیس مرکز برنامه‌ریزی‌ و نظارت راهبردی آموزش و پرورش با بیان اینکه سیاست‌های کلی آموزش و پرورش در کمیسیون فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، افزود: این سیاستها بر اساس اهداف کلی آموزش و پرورش که شامل 95 هدف عمده در مقطع ابتدایی، 104 هدف در راهنمایی و 101 هدف در مقطع متوسطه تبیین شده بررسی می شود.

تدوین برنامه پنجم توسعه آموزش و پرورش

این مقام مسئول از تدوین برنامه پنجم توسعه آموزش و پرورش خبر داد و افزود:  از یکسال پیش در حال تدوین این برنامه در دو محور هدف مداری و مسئله مداری هستیم.

بنائیان سفید در پاسخ به این سئوال که آیا در برنامه پنجم توسعه طرحی برای انتخاب متفاوت وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد نشده است، گفت: در این برنامه آمده است که گرایش سیاسی باید کمتر در آموزش و پرورش دخالت داده شود ولی بحثی از انتخاب جداگانه وزیر آن نیامده است.

وی توزیع عادلانه نیروی انسانی در آموزش و پرورش مناسب را یکی دیگر از اهداف برنامه پنجم توسعه خواند و افزود: هم اکنون توزیع نیرو در آموزش و پرورش غیر عادلانه و برخلاف نیاز واقعی مدارس است.

کد مطلب 978580

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