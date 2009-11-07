نمره آموزش ‌و پرورش کنونی بالای 16است/ تدوین برنامه پنجم توسعه آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنائیان سفید روز شنبه در نشستی خبری که برای تشریح فعالیت‌های مرکز برنامه‌ریزی‌، نظارت راهبردی و تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش برگزار شد با اشاره به 18 آبان که روز ملی کیفیت و استاندارد است، گفت: نظامند و به روز بودن عناصر مدرسه، ایجاد رضایت و اعتماد از مدرسه برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها، آموزش درست مبتنی بر نیاز جامعه و سوادآموزی اثر بخش و ارائه آموزشهای کاربردی از مصادیق تبیین کیفیت و استاندارد در آموزش و پرورش است.

وی وزارت آموزش و پرورش را بزرگترین وزارتخانه در کشور خواند و اظهار کرد: همچنین نحوه تخصیص بودجه برای بزرگترین دستگاه اجرایی که بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور را به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت پوشش قرار می دهد و امسال 10 هزار میلیارد تومان برای بودجه آن تعیین شده در تبیین استانداردهای کیفیت لحاظ شده است.

رئیس مرکز تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش به مرحله نهایی رسیده و طبق پیش‌بینی ها تا آذر ماه پس از تصویب شورای مشورتی به شورای عالی آموزش و پرورش برای تصویب نهایی ارسال خواهد شد.

این مسئول در پاسخ به ضمانت اجرایی شدن تئوریها و نظریه پردازی‌های تحول بنیادین آموزش و پرورش تاکید کرد: زمینه‌های اجرایی این تحول تا سطح مدارس دیده شده است.

وی اظهار کرد: اجرای کلی تحول بنیادین آموزش و پرورش به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش و انقلاب فرهنگی بستگی دارد و اجرای کل آن از سال دوم برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است.

تحت وب بردن سیستم اداری آموزش و پرورش پس از 30 سال

بنائیان سفید از تحت وب بردن و به روز کردن 30 سیستم اداری DOS اعم از سیستمهای دانش‌آموزی و سیستم "بکفا"ی پرسنل برای اولین بار در ابتدای مهر ماه خبر داد و افزود: این تغییر پس از 30 سال در آموزش و پرورش روی داده است.

وی همچنین به آماده شدن مدل اصلاح الگوی مصرف در آموزش و پرورش برای اولین بار اشاره کرد و گفت: این مدل نیز تا پایان آبان ماه نهایی می‌شود.

بررسی سیاستهای کلی آموزش و پرورش در مجمع تشخیص مصلحت نظام

رئیس مرکز برنامه‌ریزی‌ و نظارت راهبردی آموزش و پرورش با بیان اینکه سیاست‌های کلی آموزش و پرورش در کمیسیون فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، افزود: این سیاستها بر اساس اهداف کلی آموزش و پرورش که شامل 95 هدف عمده در مقطع ابتدایی، 104 هدف در راهنمایی و 101 هدف در مقطع متوسطه تبیین شده بررسی می شود.

تدوین برنامه پنجم توسعه آموزش و پرورش

این مقام مسئول از تدوین برنامه پنجم توسعه آموزش و پرورش خبر داد و افزود: از یکسال پیش در حال تدوین این برنامه در دو محور هدف مداری و مسئله مداری هستیم.

بنائیان سفید در پاسخ به این سئوال که آیا در برنامه پنجم توسعه طرحی برای انتخاب متفاوت وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد نشده است، گفت: در این برنامه آمده است که گرایش سیاسی باید کمتر در آموزش و پرورش دخالت داده شود ولی بحثی از انتخاب جداگانه وزیر آن نیامده است.

وی توزیع عادلانه نیروی انسانی در آموزش و پرورش مناسب را یکی دیگر از اهداف برنامه پنجم توسعه خواند و افزود: هم اکنون توزیع نیرو در آموزش و پرورش غیر عادلانه و برخلاف نیاز واقعی مدارس است.