صادق داوری‌فر در این باره به خبرنگار مهر گفت: ضبط چهار قسمت از این مستند 90 قسمتی با محوریت اعتماد، آیینه، زبان و ادب به پایان رسیده و قرار است چهار قسمت از این برنامه را در اصفهان ضبط کنیم. بنابراین هفته آینده راهی اصفهان می‌شویم.

مستند "اینجا آدم‌ها سیاه و سفید هستند" در 90 قسمت 15 دقیقه‌ای تهیه می‌شود. محور هر قسمت یک موضوع اخلاقی یا دینی است و متناسب با آن لوکیشن انتخاب می‌شود. اجرای این مستند هم به عهده بنفشه رافعی و من است.

عوامل این پروژه عبارتند از مجید حسینی سرپرست نویسندگان، مرضیه ازگلی، قاسم اورنگی، مارال دوستی و غلامرضا بحیرایی نویسندگان، نفیسه ظهیری ثانی، صالح خوانساری و علی نوبخت تدوینگر، مهدی آزادی، آرش یزدانی، احسان اسکندری و رضا محنا تصویربرداران، حامد جوادزاده مدیر تولید، عباس رجب‌سلمانی گرافیست و حسین قدیمی هماهنگی تولید.