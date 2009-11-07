آزاد راه قم ـ تهران هجدهم آبان مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی پلیس اعلام کرد: با توجه به تیرگذاری تقاطع غیر همسطح پروژه راهآهن گارمانوری، آزاد راه قم ـ تهران از ساعت هفت صبح تا پنج بعدازظهر دوشنبه هجدهم آبان ماه مسدود است.
این گزارش میافزاید: باند شرقی آزاد راه از عوارضی قم تا تقاطع غیر همسطح مهتاب در کیلومتر 20 مسدود خواهد بود و رانندگان که قصد تردد از این مسیر را دارند میبایست از جاده قدیم قم ـ تهران استفاده کنند و از تقاطع غیرهمسطح مهتاب وارد آزاد راه شده و ادامه مسیر دهند.
این گزارش حاکی است باند غربی آزاد راه نیز از تقاطع علیآباد (50 کیلومتر مانده تا قم) مسدود است و رانندگان بایستی از آزاد راه خارج شوند و باقی مانده مسیر را تا قم از طریق جاده قدیم قم ـ تهران طی کنند.
قم - خبرگزاری مهر: با توجه به تیرگذاری تقاطع غیرهمسطح پروژه راه آهن گارمانوری، آزاد راه قم ـ تهران در روز دوشنبه هجدهم آبان ماه مسدود است.
به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی پلیس اعلام کرد: با توجه به تیرگذاری تقاطع غیر همسطح پروژه راهآهن گارمانوری، آزاد راه قم ـ تهران از ساعت هفت صبح تا پنج بعدازظهر دوشنبه هجدهم آبان ماه مسدود است.
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