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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۵۹

آزاد راه قم ـ تهران هجدهم آبان مسدود است

آزاد راه قم ـ تهران هجدهم آبان مسدود است

قم - خبرگزاری مهر: با توجه به تیر‌گذاری تقاطع غیرهمسطح پروژه راه آهن گارمانوری، آزاد راه قم ـ تهران در روز دوشنبه هجدهم آبان ماه مسدود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی پلیس اعلام کرد: با توجه به تیر‌گذاری تقاطع غیر همسطح پروژه راه‌آهن گارمانوری، آزاد راه قم ـ تهران از ساعت هفت صبح تا پنج بعد‌از‌ظهر دوشنبه هجدهم آبان ماه مسدود است.

این گزارش می‌افزاید: باند شرقی آزاد راه از عوارضی قم تا تقاطع غیر همسطح مهتاب در کیلومتر 20 مسدود خواهد بود و رانندگان که قصد تردد از این مسیر را دارند می‌بایست از جاده قدیم قم ـ تهران استفاده کنند و از تقاطع غیرهمسطح مهتاب وارد آزاد راه شده و ادامه مسیر دهند.

این گزارش حاکی است باند غربی آزاد راه نیز از تقاطع علی‌آباد (50 کیلومتر مانده تا قم) مسدود است و رانندگان بایستی از آزاد راه خارج شوند و باقی مانده مسیر را تا قم از طریق جاده قدیم قم ـ تهران طی کنند.

کد مطلب 978584

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